La remontée du Bitcoin en fin d'été s'apprête à se heurter à la Fed et au Congrès

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* Les investisseurs en bitcoins sont optimistes quant à l'évolution des cours d'ici la fin de l'année, selon les données

* Selon les analystes, les traders estiment à 85% la probabilité d'une hausse des taux de la Fed mercredi

* Le Sénat s'apprête à voter mardi sur une motion de procédure concernant le Clarity Act, qui pourrait sceller le sort du projet de loi

par Hannah Lang, Gertrude Chavez-Dreyfuss et Medha Singh

Les optimistes du Bitcoin sont de retour après des mois de morosité, mais la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d’intérêt cette semaine mettra cet optimisme à l’épreuve, même si un vote crucial du Sénat sur la législation relative aux cryptomonnaies pourrait apporter un élan inattendu.

Après avoir stagné pendant des mois à des plus bas de deux ans, autour de 60 000 dollars, la plus grande cryptomonnaie au monde a opéré fin août un rebond au-delà de 70 000 dollars, alors que la flambée des rendements des bons du Trésor s’est brièvement atténuée et que le sentiment général s’est amélioré. Ce rebond a marqué un revirement spectaculaire pour le bitcoin, qui avait chuté d’environ 50 % par rapport à son pic d’octobre 2025 , situé au-dessus de 126 000 dollars.

Bien que les traders n’accordent pratiquement aucune chance au bitcoin de retrouver ce sommet, le marché des options sur le bitcoin est devenu haussier pour la première fois en 12 mois, selon les données de la plateforme d’options Derive.xyz, de nombreux traders pariant que le bitcoin pourrait atteindre 80 000 dollars, voire plus, d’ici décembre.

À première vue, cet optimisme semble malavisé: les tensions au Moyen-Orient restent vives, les chances que le Sénat américain adopte un projet de loi clé sur les cryptomonnaies susceptible de stimuler leur adoption se sont amenuisées, et l’inflation est restée élevée, renforçant les anticipations d’une hausse des taux de la Fed qui, généralement, prive ces actifs à risque de liquidités.

Malgré ces vents contraires, de nombreux investisseurs estiment que le bitcoin, un actif notoirement volatil, a atteint son niveau le plus bas. Alors que les traders estiment à 85% la probabilité d’une hausse des taux mercredi à la suite des chiffres d’inflation élevés , et que les rendements obligataires à long terme avoisinent les 5%, ce qui renforce la concurrence pour les capitaux, la question est désormais de savoir si le bitcoin peut maintenir son élan, ont déclaré les analystes.

“Le BTC était en territoire de survente depuis un certain temps”, a déclaré Matthew Dibb, directeur des opérations de Stack Funds, une société de gestion d’investissements dans les cryptomonnaies basée à Singapour. “Les traders à court terme considèrent les chiffres de l’inflation et les hausses de taux comme des menaces à court terme.”

LES TRADERS D’OPTIONS S’ORIENTENT VERS UNE TENDANCE HAUSSIÈRE

Le 25-delta skew, qui compare la demande d’options d’achat (call) haussières à celle d’options de vente (put) défensives, est passé en territoire positif le 20 août, a indiqué Sean Dawson, responsable de la recherche chez Derive.xyz. Cela implique qu’il existe une prime à l’achat d’options d’achat à la hausse, a-t-il précisé.

“C’est un signe légèrement haussier”, a-t-il ajouté. M. Dawson a attribué cette amélioration du climat à un retour général vers les cryptomonnaies après que l’introduction en bourse spectaculaire de SpaceX a aspiré des capitaux hors du marché , tandis que les actions coréennes, également attractives pour les investisseurs spéculatifs, ont perdu de leur attrait.

Les positions ouvertes pour l’échéance du 25 décembre se concentrent sur le prix d’exercice de 80 000 dollars, avec une valeur notionnelle d’environ 710 millions de dollars, et sur celui de 100 000 dollars, avec environ 530 millions de dollars, selon Derive.xyz.

Les fonds négociés en bourse (ETF) sur le bitcoin, qui comptent aussi bien des investisseurs institutionnels que des particuliers, ont également montré des signes de reprise de la demande, les entrées de capitaux ayant atteint près de 2 milliards de dollars la semaine du 17 août, après huit semaines consécutives de sorties en mai et juin.

“Les acteurs du secteur des cryptomonnaies sont en quelque sorte en train de faire abstraction de toutes les mauvaises nouvelles et de se demander: ‘Bon, quel est le côté positif?’”, a déclaré Jim Ferraioli, responsable de la recherche sur les cryptomonnaies chez Charles Schwab.

Une indication de la part du président de la Fed, Kevin Warsh, selon laquelle une hausse des taux serait ponctuelle plutôt que le début d’un cycle de resserrement, pourrait constituer l’une de ces surprises positives, a ajouté M. Ferraioli. M. Warsh s’est jusqu’à présent abstenu d’engager la Fed sur une trajectoire de taux précise, ont noté les analystes.

Il est toutefois peu probable qu’une hausse, quelle qu’elle soit, soit immédiatement perçue comme un facteur positif pour le bitcoin et d’autres actifs spéculatifs, a déclaré Joseph Edwards, chercheur financier indépendant. “Cela risquerait de freiner la récente remontée.”

Si la hausse des rendements des bons du Trésor constitue généralement un frein pour les actifs risqués, certains partisans du bitcoin font valoir que l’intensification des rachats par le Trésor, que les investisseurs perçoivent comme une tentative de contenir les rendements, pourrait attiser les craintes d’une dépréciation du dollar . Cela stimulerait alors la demande d’actifs rares tels que le bitcoin.

“Nous pensons que la demande structurelle de bitcoin s’améliore, même si la situation à court terme est devenue plus vulnérable à la volatilité liée aux facteurs macroéconomiques et aux positions. La tendance à la dépréciation semble revenir”, a déclaré Brian Vieten, analyste senior chez Siebert Financial, une société de courtage et de gestion de patrimoine.

ZOOM SUR LA POLITIQUE DE L’ADMINISTRATION TRUMP EN MATIÈRE DE CRYPTOMONNAIES

Sous l’administration favorable aux cryptomonnaies du président Donald Trump , des surprises politiques pourraient constituer un autre facteur de hausse potentiel pour le bitcoin.

Le marché a probablement déjà intégré le fait que le U.S. Clarity Act , un projet de loi clé sur les cryptomonnaies, ne sera pas adopté en raison de retards et de l’opposition persistante de nombreux sénateurs, a déclaré Can-Luca Köymen, stratège en investissement chez Sygnum, une banque spécialisée dans les actifs numériques basée en Suisse.

Ce projet de loi viserait à lever ce que le secteur qualifie d’ambiguïté juridique en définissant quels jetons relèvent des valeurs mobilières et lesquels relèvent des matières premières, ce qui pourrait favoriser leur adoption. Le Sénat américain doit procéder mardi à un vote de procédure sur le projet de loi, ce qui pourrait, en fin de compte, en sceller le sort.

“Si le projet de loi venait à être adopté de manière inattendue, je pense que cela constituerait un catalyseur fondamental à la hausse”, a déclaré M. Ferraioli.