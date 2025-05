information fournie par So Foot • 11/05/2025 à 18:51

La remontée de Hambourg en Bundesliga marquée par 25 supporters blessés

De la joie aux larmes.

Lors des célébrations du retour de Hambourg en Bundesliga samedi soir, 25 personnes ont été blessées au Volksparkstadion, dont une d’entre elles serait « entre la vie et la mort » selon les pompiers . Quelques instants après l’écrasante victoire sur Ulm (6-1), qui a permis au HSV d’assurer la montée, plusieurs spectateurs ont envahi la pelouse, ce qui expliquerait l’incident selon un communiqué publié ce dimanche . « Depuis, 44 personnes ont reçu des soins médicaux. Cinq personnes ont été légèrement blessées, 19 gravement blessées et une personne entre la vie et la mort » , précise-t-il. Descendu en deuxième division pour la première fois de son histoire en 2018, Hambourg retrouve la Bundesliga après sa septième tentative. …

TM pour SOFOOT.com