La Redoute (Galeries Lafayette) recrute un nouveau directeur général, Fabien Versavau

Le commerçant en ligne La Redoute, détenu par le groupe Galeries Lafayette, sera dirigé à partir du 9 septembre par Fabien Versavau, ancien PDG de Rakuten France, selon un communiqué diffusé mercredi.

( AFP / LOIC VENANCE )

La Redoute a annoncé "la nomination de Fabien Versavau en qualité de directeur général à compter du 9 septembre", avec pour objectif de "définir la feuille de route stratégique de l'entreprise et de superviser l'ensemble des opérations".

Diplômé de l'ESC Clermont-Ferrand et d'un MBA de l'ESSEC, il a notamment été directeur marketing numérique du groupe Figaro, "où il conduit les activités de diversification e-commerce", avant d'occuper depuis 2018 "les fonctions de PDG de Rakuten France et Executive Officer Europe du Groupe Rakuten inc", indique La Redoute dans son communiqué.

Le précédent directeur général de La Redoute, Philippe Berlan, avait quitté ses fonctions fin juillet "pour poursuivre une nouvelle opportunité professionnelle".

Philippe Houzé, président de la Redoute, et Nicolas Houzé, président du Directoire du groupe Galeries Lafayette, ont loué "la solidité (du) parcours" de Fabien Versavau et "son expertise reconnue des métiers du e-commerce".

La Redoute revendique être "le seul acteur du e-commerce en France à savoir créer, distribuer et livrer en France comme à l'international" et dit accueillir "en moyenne plus de 6,2 millions de visiteurs uniques par mois", forte d'une présence "dans plus de 20 pays".

L'entreprise revendiquait en 2020 un volume d'affaires d'environ un milliard d'euros.