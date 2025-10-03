La RDC et le Rwanda ne signeront pas d'accord économique cette semaine-sources

par Daphne Psaledakis, Jessica Donati et Sonia Rolley

La République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ne signeront pas cette semaine un accord visant à accélérer l'intégration économique régionale conclu sous l'égide des États-Unis, ont déclaré vendredi à Reuters quatre sources au fait du dossier.

Les deux pays ont signé fin juin un accord de paix, à l'issue de pourparlers organisés par l'administration de Donald Trump, qui prévoyait la fin des combats et des milliards de dollars d'investissements occidentaux dans cette région riche en minerais, dont le tantale, l'or, le cobalt, le cuivre ou encore le lithium.

Si Donald Trump affirme que la guerre entre les deux pays est terminée, l'armée de la RDC et les rebelles du M23 soutenus par Kigali renforcent leurs positions militaires et s'accusent mutuellement d'avoir violé différents termes de l'accord.

Le Congo et le Rwanda, qui nie soutenir le M23, devaient signer cette semaine un accord connu sous le nom de cadre d'intégration économique régionale (REIF), à l'issue d'un dernier cycle de négociations à Washington.

Selon un représentant rwandais qui s'est exprimé sous le sceau de l'anonymat, les négociations se sont terminées sans signature en raison du refus de la RDC, alors que les textes étaient déjà finalisés.

Une deuxième source au fait des discussions a déclaré que la RDC ne signerait pas l'accord économique tant que 90% des troupes rwandaises ne se seraient pas retirées de l'est de son territoire, conformément à l'accord signé en juin.

Le retrait des forces armées rwandaises fait partie de l'accord de paix plus large signé en juin.

"Ils vont devoir appeler Donald Trump au téléphone", a déclaré la source.

Deux sources proches des discussions ont déclaré que le conseiller principal de Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, espérait que le cadre économique et d'autres accords seraient signés par les chefs d'État des deux pays lors d'une visite à Washington d'ici le 23 octobre.

Des porte-parole de la RDC, du Rwanda et du département d'Etat américain n'ont pas répondu aux demandes de commentaires dans l'immédiat.

