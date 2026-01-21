La querelle sur le Groenland a fait dérailler un accord sur l'Ukraine-FT

L'opposition européenne au projet du président américain Donald Trump de se saisir du Groenland et de nommer un "Conseil de la Paix" pour Gaza a perturbé les efforts en faveur d'un programme de soutien économique d'après-guerre pour l'Ukraine, a rapporté le Financial Times mercredi.

Un plan de prospérité de 800 milliards de dollars à convenir entre l'Ukraine, l'Europe et les États-Unis devait être annoncé lors du Forum économique mondial de Davos cette semaine mais sa signature a été retardée, indique le FT citant six responsables.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat. La Maison blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Personne n'est d'humeur à organiser un grand spectacle autour d'un accord avec Trump en ce moment", a déclaré un fonctionnaire au FT, ajoutant que les différends sur le Groenland et le "Conseil de la paix" avaient pris le pas sur l'attention portée à l'Ukraine lors de la réunion de Davos.

Les tensions sur le Groenland ont perturbé les négociations sur le texte du plan de prospérité qui devaient se tenir cette semaine et qui ont été boudées par le représentant américain lundi, indique le FT.

Le projet n'a toutefois pas été mis de côté indéfiniment et pourrait toujours être signé à une date ultérieure, ajoute le journal.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annulé mardi sa venue à Davos et a déclaré qu'il ne se rendrait au sommet que si des documents sur les garanties de sécurité avec les États-Unis et un plan de prospérité étaient prêts à être signés sur place.

