La production de cuivre au Chili tombe à son plus bas niveau en 15 ans

La mine de cuivre de Chuquicamata, au Chili. ( AFP / MARTIN BERNETTI )

La production de cuivre au Chili, premier producteur mondial de ce métal essentiel à la transition énergétique, a atteint en août son plus bas niveau en plus de 15 ans, sur fond d'inquiétudes croissantes concernant l'approvisionnement mondial.

La production du mois d'août s'est établie à 369.500 tonnes métriques, soit le chiffre mensuel le plus bas enregistré depuis février 2011. A l'époque, la Commission chilienne du cuivre avait fait état d'une production de 368.300 tonnes de ce métal.

Cette baisse est en partie due aux "effets de la tempête survenue en juillet 2026" dans le nord du pays, qui a entraîné des interruptions dans certaines exploitations, selon un rapport de l'Institut national des statistiques publié mercredi.

Le secteur minier chilien cherche à augmenter ses niveaux de production de cuivre après des années marquées par une diminution de la teneur du minerai dans les gisements, des coûts plus élevés et des difficultés opérationnelles.

Le ministre des Finances, Jorge Quiroz, avait annoncé mi-septembre que la production de cuivre chuterait de 7% cette année, qualifiant la situation de "grave récession minière".

Les difficultés du Chili affectent un marché mondial où la demande pour le métal rouge est forte, celui-ci étant crucial dans des secteurs tels que la transition énergétique, l'intelligence artificielle et la défense, ce qui a fait flamber les prix.

La société publique chilienne Codelco, l'un des plus grands producteurs mondiaux de cuivre, a annoncé en août une baisse de 11% de sa propre production au premier semestre et travaille actuellement à un plan visant à restaurer sa productivité et sa compétitivité.

Le mois dernier, le gouvernement a autorisé l'entreprise à réinvestir la totalité de ses bénéfices pour la première fois, afin d'alléger sa dette croissante et de stimuler son développement.