La procédure judiciaire engagée par plusieurs États américains visant à restreindre l'accès aux médicaments abortifs est suspendue pour l'instant

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* Procès suspendu dans l'attente de l'examen de la mifépristone par la FDA

* Ce médicament fait l'objet d'une surveillance accrue dans un contexte de recrudescence des avortements médicamenteux

* Les laboratoires pharmaceutiques sont intervenus pour défendre l'accès au traitement

(Ajout des commentaires du directeur général de GenBioPro aux paragraphes 6 et 7)

par Daniel Wiessner

Un juge fédéral a suspendu une action en justice intentée par la Floride et le Texas visant à restreindre fortement l’accès à la pilule abortive, la mifépristone, à l’échelle nationale, le temps que l’administration du président Donald Trump achève son examen de la sécurité de ce médicament.

Le juge fédéral de district Reed O’Connor, à Fort Worth, au Texas, a déclaré lundi que, puisque les procureurs généraux républicains de ces États et l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), chargée de cette réévaluation, avaient convenu de suspendre la procédure , il était raisonnable de procéder ainsi.

O'Connor a également rejeté une requête en irrecevabilité déposée par les laboratoires GenBioPro et Danco Laboratories, fabricants de la mifépristone qui sont intervenus dans le procès . Le juge, nommé par le président républicain George W. Bush, a suspendu la procédure jusqu'au 1er décembre ou jusqu'à ce que la FDA achève son examen, la date la plus proche étant retenue.

Le recours, déposé en décembre dernier, conteste l’autorisation initiale de la mifépristone accordée par la FDA en 2000 ainsi que les réglementations adoptées sous les présidents démocrates Barack Obama et Joe Biden visant à élargir l’accès à ce médicament, notamment une règle de 2023 autorisant la délivrance de la mifépristone par correspondance . En avril, un juge a suspendu une autre action en justice intentée par l’État de Louisiane contestant cette réglementation.

Les bureaux du procureur général du Texas, Ken Paxton, et du procureur général de Floride, James Uthmeier, n’ont pas immédiatement répondu mardi aux demandes de commentaires.

Dans un communiqué, Evan Masingill, directeur général de GenBioPro, a déclaré que la société s’attendait à ce que la FDA confirme ses conclusions antérieures selon lesquelles ses produits sont sûrs et efficaces.

"Garantir un accès légal à la mifépristone à long terme est essentiel pour la santé des femmes et leur liberté reproductive", a-t-il déclaré.

La FDA a annoncé pour la première fois l’année dernière la réévaluation de la mifépristone , qui est utilisée dans plus de 60 % des avortements pratiqués aux États-Unis. Cette étude aurait été reportée jusqu’après les élections de mi-mandat de novembre.

Près de la moitié des États américains ont interdit ou sévèrement restreint l’accès à l’avortement depuis que la Cour suprême des États-Unis a restreint le droit constitutionnel à recourir à cette procédure en 2022. Cela a entraîné une forte augmentation des avortements médicamenteux et déclenché une série de batailles juridiques concernant l’accès à ces médicaments.

L'avortement médicamenteux est un traitement à deux médicaments, composé de mifépristone suivie de misoprostol, utilisé pour interrompre une grossesse au cours des 10 premières semaines.

Cinq États ont intenté trois actions en justice distinctes , dans lesquelles ils affirment généralement que la FDA n’a pas évalué de manière approfondie la sécurité et l’efficacité de la mifépristone depuis son autorisation initiale et a négligé les risques encourus par les femmes qui la prennent.

La plupart des grands groupes médicaux, ainsi que la FDA à plusieurs reprises au cours du dernier quart de siècle, ont déclaré que la mifépristone était sûre et efficace lorsqu’elle était prise conformément aux instructions et que les effets indésirables graves étaient rares.