La probabilité d'une hausse des taux de la Fed cette semaine reste faible, même si les marchés envisagent cette possibilité

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* Les marchés tablent sur une probabilité d'environ 65 % que la Fed maintienne ses taux inchangés mercredi

* Un ou plusieurs membres du comité de politique monétaire devraient exprimer leur désaccord, une hausse des taux étant plus probable en septembre

* La Fed enchaîne généralement une hausse avec deux ou trois autres dans un laps de temps court

par Ann Saphir et Michael S. Derby

Le seuil à franchir pour une hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale cette semaine est probablement plus élevé que ne le laissent entendre les marchés à terme sur taux d’intérêt, non seulement en raison de données d’inflation plus faibles que prévu et d’une nouvelle accalmie dans les tensions entre les États-Unis et l’Iran, mais aussi parce que les marchés considéreront une hausse isolée comme le signe que d’autres mesures sont à venir. À l’approche de la réunion de politique monétaire des 28 et 29 juillet, la deuxième seulement présidée par le président de la Fed Kevin Warsh, la banque centrale américaine avait maintenu son taux directeur inchangé dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % depuis décembre. La probabilité d’une hausse cette semaine, telle que reflétée par les cours des contrats à terme sur taux d’intérêt, s’était accrue en raison de la nouvelle hausse des prix de l’énergie et des propos bellicistes de plusieurs collègues de M. Warsh .

Si l’on se fie à l’histoire, cependant, lorsque la Fed relève ou abaisse ses taux après une longue période de statu quo, elle poursuit dans la même direction pendant au moins quelques réunions, et les décideurs politiques ne sont peut-être pas tout à fait prêts à envoyer ce signal. “Ils ne se contentent généralement pas d’une seule hausse, ce qui signifie en réalité que le comité de politique monétaire doit décider s’il va s’engager dans une série de hausses de taux,” a déclaré James Bullard, qui a dirigé la Fed de Saint-Louis de 2008 à 2023 avant de devenir doyen de la Mitch Daniels School of Business à l’université de Purdue . “Je ne pense pas qu’ils soient prêts à le faire lors de cette réunion.”

LES “HAWKS” CONTRE LES “DOVES” Lors de la réunion de la Fed des 16 et 17 juin, la première de Warsh à la tête de la banque centrale, ses 18 collègues ont tous soutenu la décision de maintenir inchangé le taux cible des coûts d’emprunt à court terme, même si quelques-uns d’entre eux, déjà à l’époque, voyaient des arguments en faveur d’une hausse des taux . Au cours des semaines qui ont suivi, les arguments des “faucons” ont quelque peu perdu de leur vigueur. Les prix à la consommation ont augmenté de 3,5 % en juin par rapport à l’année précédente, selon les chiffres publiés en début de mois par le Bureau des statistiques du travail; ce chiffre reste élevé, mais en baisse par rapport aux 4,2 % enregistrés en mai, le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran ayant entraîné une baisse des prix des carburants. L’inflation sous-jacente, estimée en excluant les prix volatils de l’énergie et des denrées alimentaires, s’est également modérée, l’indice des prix à la consommation sous-jacent passant de 2,9 % à 2,6 %. Le très influent président de la Fed de New York s’est montré convaincu, au début du mois, que cette tendance allait se poursuivre.

Le marché du travail, quant à lui, est resté solide. La croissance de l’emploi a fortement ralenti en juin, mais la création de 57 000 emplois non agricoles s’est située au-dessus de ce que les économistes estiment être le “seuil de rentabilité”, c’est-à-dire le niveau à partir duquel le nombre d’emplois créés est suffisant pour suivre la croissance de la population active. Le taux de chômage a légèrement reculé à 4,2 %. La croissance des salaires horaires s’est établie à 3,5 % en glissement annuel, ce qui suggère que le marché du travail ne contribue pas à l’inflation.

M. Warsh, bien que discret sur ses propres opinions concernant la trajectoire des taux, a déclaré qu’il estimait que la croissance de la productivité pourrait permettre une expansion économique plus rapide sans pour autant entraîner de pressions plus fortes sur les prix. Néanmoins, les raisons sous-jacentes qui ont poussé la moitié des responsables de la Fed, lors de la réunion de juin, à envisager une hausse des taux d’intérêt d’ici la fin de l’année restent d’actualité. L’inflation se maintient au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed depuis plus de cinq ans, et elle s’est à nouveau accélérée au cours du premier semestre de cette année. Les cours du pétrole ont de nouveau grimpé en flèche ce mois-ci suite à l’effondrement du cessez-le-feu au Moyen-Orient, ravivant les craintes inflationnistes dont certains économistes et responsables de la Fed craignent qu’elles ne s’étendent déjà au-delà des prix du carburant et des produits alimentaires, d’autant plus que les investissements dans l’intelligence artificielle stimulent fortement la demande dans certains secteurs de l’économie. La Fed annoncera sa décision de politique monétaire mercredi à 14 h EDT (18 h GMT) à l’issue d’une réunion de deux jours. La plupart des économistes s’attendent à au moins un, voire jusqu’à trois votes dissidents de la part de responsables favorables à une hausse des taux, ce qui ouvrirait la voie à une série de hausses des coûts d’emprunt à partir de septembre, à moins que l’inflation ne connaisse un net retournement à la baisse d’ici là.

“Septembre reste notre scénario de base pour la première hausse,” ont écrit la semaine dernière les analystes de Capital Economics. “D’ici là, la Fed devrait disposer de preuves plus solides indiquant que les fortes pressions sur les prix des biens ne s’estompent pas, malgré l’atténuation des effets des droits de douane. De plus, une hausse en septembre est désormais pleinement anticipée par les marchés, ce qui, comme l’a souligné Warsh, constituera un facteur déterminant pour les décisions de politique monétaire sous sa présidence.”

Certains analystes estiment toutefois qu’il y a lieu d’agir dès maintenant, surtout si le nouveau président de la Fed est aussi déterminé à contenir l’inflation qu’il l’a déclaré. “Nous doutons que Warsh se heurte à une opposition généralisée s’il plaide en faveur d’un resserrement. La décision finale pourrait aller dans un sens ou dans l’autre, mais nous pensons que la Fed a plus de chances de relever ses taux de 25 points de base mercredi que de faire du surplace,” ont déclaré les analystes de Wrightson ICAP.

UNE FOIS QUE LA FED A RELEVÉ SES TAUX, ELLE CONTINUE GÉNÉRALEMENT SUR SA LANCÉE

Une hausse isolée des taux de la Fed est rare. La dernière fois que la banque centrale a relevé ses taux sans en enchaîner une autre peu après, c’était en 2015, mais ce n’était pas faute d’avoir essayé: les décideurs, menés par la présidente de la Fed de l’époque, Janet Yellen, avaient promis à plusieurs reprises une “normalisation” après des années de taux directeur proche de zéro. Il a fallu un an aux décideurs pour estimer que l’économie était suffisamment solide pour supporter de nouvelles hausses des coûts d’emprunt, mais ils y sont finalement parvenus. La seule exception notable remonte à mars 1997: il s’agit du seul ajustement des taux d’intérêt de l’ère moderne qui ait été encadré par des mesures allant dans la direction opposée. Les comptes rendus de cette réunion montrent que, bien que le président de la Fed de l’époque, Alan Greenspan, estimait que “les chances étaient supérieures à 50/50” que la banque centrale relève à nouveau ses taux, il préférait que les marchés ne partent pas de ce principe et a pris la décision inhabituelle de publier un communiqué pour annoncer cette mesure.

Les comptes rendus de chaque réunion suivante cette année-là ont certes fait état d’une tendance au “resserrement”, mais au final, l’inflation n’a jamais suffisamment accéléré pour contraindre la Fed à aller jusqu’au bout. En fin de compte, le choc provoqué par le défaut de paiement de la Russie et la quasi-faillite d’un important fonds spéculatif américain ont déclenché une série de baisses de taux à partir de septembre 1998.

Lors de la réunion de cette semaine, les marchés tablent sur une probabilité d’environ un tiers qu’une hausse soit décidée. Les économistes estiment qu’il convient de ne pas se limiter à une seule réunion pour cerner les véritables enjeux.

“La véritable question est de savoir si la Fed va entamer un véritable cycle de hausse des taux, qui se traduit généralement par au moins trois hausses, ou si elle ne procédera à aucune hausse,” ont écrit les analystes de Bank of America.