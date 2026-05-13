La princesse Kate en Italie pour son premier voyage à l'étranger depuis sa maladie

* Kate se rend à Reggio Emilia pour étudier l'approche pédagogique de la petite enfance propre à la ville

* Des centaines de personnes se rassemblent sur la place principale pour l'accueillir

* Ione Bartoli, pionnière de cette approche, salue cette visite

(Actualisation citations paragraphes 7-10)

par Phil Noble et Giselda Vagnoni

L'Italie a réservé un accueil chaleureux à la princesse de Galles mercredi, qui s'est rendue à Reggio Emilia, ville réputée pour son approche de l'éducation de la petite enfance, dans le cadre de son premier voyage officiel à l'étranger depuis qu'elle a suivi un traitement contre le cancer.

Kate, l'épouse du prince William, héritier du trône britannique, a entamé une visite de deux jours dans cette ville du nord de l'Italie, qui s'inscrit dans le cadre de son engagement en faveur du développement de l'enfance, thème central de son action publique.

"Il s'agit sans aucun doute d'un moment important pour la princesse. L'année 2026 comptera de nombreux moments forts, mais comme il s'agit de sa première visite officielle à l'étranger depuis son rétablissement, c'est un moment vraiment significatif pour elle", a déclaré un assistant de la princesse.

Des centaines de personnes se sont rassemblées sur la place principale de la ville, bordée de bâtiments médiévaux et renaissance, ainsi que dans les rues avoisinantes pour accueillir Kate.

Certains ont agité des drapeaux britanniques, d'autres ont brandi une banderole sur laquelle on pouvait lire "Ciao Kate", tandis que quelques-uns ont arboré des chapeaux de cérémonie à l'anglaise.

Emportée par l'enthousiasme de la population locale, la responsable municipale Francesca Severini a plaisanté : "J'ai un terrible rhume, mais j'attendrai la fin de la visite pour savoir si c'est une pneumonie."

KATE SALUE UNE ENFANT EN ITALIEN

Vêtue d’un tailleur-pantalon bleu clair, la princesse a salué les enfants qui l’attendaient devant la mairie.

"Buongiorno, comment tu t’appelles ?", a-t-elle demandé en italien à une petite fille, a raconté un responsable municipal en relatant l’échange.

"Je m’appelle Camilla, et toi ?", a répondu l’enfant.

"Je m’appelle Catherine", a répondu la princesse — ce qui provoqua un bref regard de surprise avant que Camilla, qui s’attendait à entendre le prénom Kate, ne s’exclame : "Mais elle s’appelle Catherine !"

La visite sera axée sur "l'approche de Reggio Emilia", qui place les relations, l'environnement et la communauté au cœur du développement de l'enfant.

Lors de ses rencontres avec les administrateurs, les enseignants, les parents et les enfants, Kate s'intéressera aux racines historiques des écoles de Reggio Emilia, à leur caractère public, au rôle central joué par les femmes, au lien entre la nature et l'apprentissage, ainsi qu'à l'implication étroite de la communauté locale, ont indiqué les responsables.

UNE VISITE QUI RECONNAÎT LES RÉALISATIONS DE LA VILLE

Après la Seconde Guerre mondiale, les habitants de Reggio Emilia - dont beaucoup de femmes - ont contribué au financement de certaines des premières écoles maternelles d'Italie en vendant de la ferraille provenant d'équipements militaires abandonnés par les forces allemandes en retraite.

Des écoles pionnières pour les enfants de moins de six ans y ont vu le jour plusieurs décennies avant l'adoption, en 1968, de la législation nationale régissant les écoles maternelles.

Kate devrait visiter deux écoles maternelles publiques, où les salles de classe sont organisées autour d'espaces communs ouverts appelés "piazzas", équipés de cuisines et d'ateliers qui encouragent les enfants à expérimenter avec les matériaux, les couleurs et les sons.

La princesse de Galles sera accompagnée de personnalités clés qui ont contribué à développer l'approche de Reggio Emilia, telles qu'Ione Bartoli, 95 ans, ancienne conseillère régionale dans les années 1970.

"La visite de la princesse est un honneur et reconnaît ce que nous avons accompli ensemble à Reggio Emilia pour nos enfants", a dit à Reuters Ione Bartoli.

Kate se verra décerner le Primo Tricolore, la plus haute distinction civique de Reggio Emilia. Il s'agit d'une réplique du drapeau national italien vert, blanc et rouge, adopté pour la première fois dans la ville en 1797.

"Il est tout à fait normal que son premier voyage international depuis sa maladie soit consacré à une cause qu'elle s'engage à défendre pendant des décennies", a déclaré l'assistant de la princesse.

(Reportage par Phil Noble à Reggio Emilia et rédigé par Giselda Vagnoni à Rome, avec la contribution de Remo Casilli à Reggio Emilia; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)