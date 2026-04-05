La preuve que les Argentins ne savent pas tirer de panenka

La preuve que les Argentins ne savent pas tirer de panenka

Mickaël Landreau a donc un cousin argentin. Le Clásico de Avellaneda entre l’Independiente et le Racing a réservé quelques surprises dans la nuit de samedi à dimanche. Pendant que le lapin de Pâques s’exerçait une dernière nuit avant de livrer ses chocolats demain, un Argentin de L a Academia a montré qu’il avait aussi besoin de quelques heures d’entraînement pour réussir une … panenka.

Pourtant, Adrian Martinez a le genre de blaze pour maîtriser ce geste. Sauf que cette fois, le mur rouge des supporters de l’Independiente lui a occasionné des vertiges. Alors qu’il aurait pu ouvrir la marque à cinq minutes de la pause, le pauvre argentin a envoyé le cuir au dessus de la barre transversale. …

MBC pour SOFOOT.com