La présidentielle en Bulgarie révèle les divisions sur la guerre en Ukraine

Une femme vote à la présidentielle bulgare, le 25 octobre 2026 à Sofia ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )

La présidente sortante bulgare Iliana Iotova, qui prône le dialogue avec Moscou, est arrivée de justesse en tête du premier tour de la présidentielle dimanche, au terme d'une campagne dominée par des attaques de drones contre des navires marchands en mer Noire.

Mme Iotova, qui prône le dialogue avec Moscou, a récolté entre 35 et 36,5% des voix, selon plusieurs sondages à la sortie des urnes réalisés pour les médias bulgares.

Lors du second tour dimanche prochain, elle affrontera Andrey Gyurov, ancien Premier ministre par intérim soutenu par l'opposition pro-occidentale, arrivé deuxième avec entre 31,9 et 32,5% des suffrages selon ces sondages.

"Il s'agit d'une gifle électorale cinglante pour l'administration (du Premier ministre) Roumen Radev", qui plaide aussi pour le dialogue avec Moscou, estime l'analyste politique Teodor Slavev, interrogé par l'AFP.

Selon lui, l'une des raisons de ce résultat est "la réponse peu convaincante de Iotova concernant les menaces russes en mer Noire", alors que la campagne électorale a été dominée par les questions de sécurité en raison des attaques en mer Noire qui ont rapproché la guerre en Ukraine des côtes bulgares.

Après avoir voté dans la matinée, la dirigeante de 62 ans a répété vouloir un projet qui s'attaque "au problème de la pauvreté dans le pays, ainsi qu'aux inégalités régionales".

Une personne marche devant une affiche électorale de la présidente sortante de Bulgarie, Iliana Iotova, et de son vice-président candidat Kiril Valchev, à Sofia, le 23 octobre 2026 ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )

"Je crois qu'il doit y avoir la paix, la stabilité et la sécurité", a ajouté celle qui a fait de la fin de la guerre en Ukraine un de ses principaux thèmes de campagne, se présentant comme une "présidente de la paix".

Andrey Gyurov, 50 ans, a dit lui voter pour "une Bulgarie tournée vers l'avenir, un pays européen, libre et fier, où les revenus sont suffisants, où nous nous sentons en sécurité quant au lendemain et où l'État fonctionne comme il le devrait."

Une participation "monstrueusement faible"

Parvan Simeonov, analyste politique et fondateur de l'institut de sondages Myara, a relativisé le revers de Iliana Iotova estimant qu'elle "n'est pas sortie de son rôle présidentiel, ce qui l'a empêchée de s'engager dans un débat plus incisif."

Selon lui, "il y aura de véritables enjeux au second tour, et là les choses seront différentes."

Il a également souligné le niveau de la participation électorale, "monstrueusement faible", autour de 20%, estimant que "beaucoup de gens sortiront voter au second tour."

Ancienne journaliste et figure du Parti socialiste, Iliana Iotova a siégé au Parlement européen avant d'être élue vice-présidente aux côtés de M. Radev en 2016 et 2021.

Elle lui a succédé en janvier après sa démission pour se lancer dans la bataille des législatives.

Une femme vote à la présidentielle bulgare, le 25 octobre 2026 à Sofia ( AFP / Nikolay Doychinov )

Sans contester l'ancrage de la Bulgarie à l'UE et à l'Otan, elle critique la poursuite de l'aide militaire à l'Ukraine et appelle à des négociations entre Moscou et Kiev, alors que les Bulgares ressentent de plus en plus les répercussions de la guerre toute proche.

Les 6 et 13 octobre, quatre navires marchands ont été frappés par des drones au large de la Bulgarie, faisant 21 disparus. Roumen Radev a convoqué l'ambassadrice russe, jugeant ces attaques favorables aux intérêts de Moscou, tout en se refusant à désigner formellement un coupable faute de preuves tangibles selon lui.

Bozhidar Georgiev, un informaticien de 47 ans, a déclaré avoir voté dimanche "pour que l'Europe et la Bulgarie avancent à la même vitesse et dans la même direction."

"Malheureusement, les choses ont changé de manière spectaculaire dans le pays, et en seulement trois semaines il est apparu clairement que la situation devient grave, jusqu'à être dangereuse", a-t-il estimé.

Une personne marche devant une affiche électorale du candidat à la présidentielle bulgare Andrey Gyurov et de son partenaire pour la vice-présidence Georgi Kandev, à Sofia, le 23 octobre 2026 ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )

Guéorgui Lioubenov, 77 ans, enseignant à la retraite, a affirmé que "l'orientation de la politique étrangère des candidats est très importante", sans préciser laquelle il privilégie.

Historiquement proche de la Russie, la Bulgarie reste profondément divisée quant à ses relations avec Moscou.

Pour Parvan Simeonov, cette présidentielle oppose deux visions de la Bulgarie : l'une "conservatrice, populaire et tournée vers l'Est", l'autre "occidentale, élitiste et libérale".