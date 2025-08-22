 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La présidente de la Réserve fédérale de Boston, Susan Collins, se montre ouverte à une baisse des taux dès le mois prochain, selon le WSJ
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 00:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La présidente de la Réserve fédérale de Boston, Susan Collins, s'est montrée ouverte à une baisse des taux d'intérêt dès le mois prochain, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant une interview.

Susan Collins a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'inflation continue d'augmenter jusqu'à la fin de l'année avant de reprendre son déclin antérieur en 2026, selon le rapport.

