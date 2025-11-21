La présidente de la Fed, Lorie Logan, souhaite que les taux restent stables "pendant un certain temps"

Logan n'envisage pas une baisse des taux en décembre, à moins que les conditions ne changent

Les responsables de la Fed sont divisés sur la décision d'abaisser les taux en décembre

Logan craint que l'inflation n'atteigne pas l'objectif de 2 %

par Ann Saphir

La présidente de la Réserve fédérale de Dallas, Lorie Logan, a préconisé vendredi de maintenir le taux directeur "pendant un certain temps", le temps que la banque centrale évalue dans quelle mesure le niveau actuel des coûts d'emprunt freine l'économie, l'envolée des cours boursiers étant une raison de penser qu'il n'est pas très efficace.

Lors de son intervention à Zurich, elle a réitéré son opinion selon laquelle la réduction des taux d'intérêt décidée en octobre par le Comité fédéral de l'open market n'était pas justifiée, compte tenu d'une inflation trop élevée et d'un marché de l'emploi "à peu près équilibré". Elle a déclaré qu'en septembre, elle n'était même pas sûre que la Fed aurait dû réduire ses taux à ce moment-là.

"Avec deux réductions de taux maintenant en place, je trouverais difficile de réduire à nouveau les taux en décembre à moins qu'il n'y ait des preuves évidentes que l'inflation va baisser plus vite que prévu ou que le marché du travail va se refroidir plus rapidement", a déclaré Lorie Logan vendredi. "En l'absence de preuves claires justifiant un nouvel assouplissement, le maintien des taux pendant un certain temps permettrait au FOMC de mieux évaluer le degré de restriction de la politique actuelle."

Les valorisations élevées des actifs et les écarts de crédit historiquement comprimés ne sont pas seulement des indications "que la politique n'est probablement pas très restrictive. Ils indiquent également que le taux des fonds fédéraux doit compenser les effets favorables des conditions financières", a déclaré Lorie Logan.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 9 et 10 décembre, et les banquiers centraux ont exprimé des avis très divergents sur la meilleure façon de procéder. Certains d'entre eux préconisent une troisième baisse consécutive des taux d'intérêt afin de contrer la faiblesse du marché du travail, tandis que d'autres, comme Lorie Logan, préfèrent se montrer plus prudents.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont reflété vendredi les attentes d'une baisse des taux en décembre, inversant les paris contre une baisse des taux en décembre qui étaient en place pendant la majeure partie de cette semaine.

Lorie Logan a déclaré vendredi qu'elle restait préoccupée par le fait que l'inflation ne se rapproche pas de l'objectif de 2 % de la Fed, mais qu'elle devrait plutôt s'établir à environ 2,7 % au cours de l'année à venir.

En attendant, elle a déclaré que, bien que certains travailleurs aient des difficultés à trouver un emploi et que les risques pour le marché du travail soient principalement à la baisse, la lenteur des gains d'emplois ne signifie pas nécessairement qu'il y a plus de marge de manœuvre sur le marché du travail, et la récente résolution de la fermeture du gouvernement élimine certains risques à court terme.