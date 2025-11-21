La présidente de la Fed, Lorie Logan, appelle à maintenir les taux stables "pendant un certain temps"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La présidente de la Réserve fédérale de Dallas, Lorie Logan, a appelé vendredi à maintenir le taux directeur stable "pendant un certain temps", le temps que la banque centrale évalue le degré de restriction de la politique monétaire.

Dans des déclarations préparées pour Zurich, elle a réitéré son point de vue selon lequel la réduction des taux d'intérêt de la Fed en octobre n'était pas justifiée, l'inflation étant trop élevée et le marché de l'emploi à peu près équilibré.

"En l'absence de preuves claires justifiant un nouvel assouplissement, le maintien des taux pendant un certain temps permettrait au FOMC de mieux évaluer le degré de restriction de la politique actuelle", a-t-elle déclaré.