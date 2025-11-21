 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La présidente de la Fed, Lorie Logan, appelle à maintenir les taux stables "pendant un certain temps"
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La présidente de la Réserve fédérale de Dallas, Lorie Logan, a appelé vendredi à maintenir le taux directeur stable "pendant un certain temps", le temps que la banque centrale évalue le degré de restriction de la politique monétaire.

Dans des déclarations préparées pour Zurich, elle a réitéré son point de vue selon lequel la réduction des taux d'intérêt de la Fed en octobre n'était pas justifiée, l'inflation étant trop élevée et le marché de l'emploi à peu près équilibré.

"En l'absence de preuves claires justifiant un nouvel assouplissement, le maintien des taux pendant un certain temps permettrait au FOMC de mieux évaluer le degré de restriction de la politique actuelle", a-t-elle déclaré.

Banques centrales
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank