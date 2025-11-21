La présidente de la Fed, Anna Paulson, aborde avec prudence la décision de décembre sur les taux d'intérêt

La présidente de la Réserve fédérale de Philadelphie, Anna Paulson, a déclaré jeudi qu'elle abordait la prochaine réunion de la banque centrale américaine avec "prudence", bien qu'elle ait soutenu les deux dernières baisses de taux d'intérêt, car la menace d'une inflation élevée prolongée doit être mise en balance avec le risque d'une hausse du chômage.

"À la marge, je suis toujours un peu plus préoccupée par le marché du travail que par l'inflation, mais je m'attends à apprendre beaucoup de choses d'ici à la prochaine réunion", a déclaré Mme Paulson lors d'une conférence de la Fed de Philadelphie qui s'est tenue à Conshohocken, en Pennsylvanie.

Chaque réduction de taux, a-t-elle dit, "place la barre plus haut pour la réduction suivante (...) parce que chaque réduction de taux nous rapproche du niveau où la politique passe de la restriction de l'activité à un point où elle stimule l'activité", a déclaré Mme Paulson, en expliquant sa pensée avant la prochaine réunion du Comité fédéral de l'open market qui fixera les taux, les 9 et 10 décembre. "J'aborde donc la réunion du FOMC de décembre avec prudence".

Mme Paulson ne votera pas lors de cette réunion, qui devrait être très disputée, plusieurs votants ayant déjà signalé qu'ils pourraient s'y opposer si la Fed réduisait ses taux, et plusieurs autres ayant signalé une possible opposition si la Fed ne le faisait pas. Mme Paulson occupera l'année prochaine l'un des 12 postes de vote de la Fed pour la fixation des taux d'intérêt.

L'économie américaine, a-t-elle dit, se porte bien, mais les ménages à revenus faibles et modérés sont en difficulté, alors que les Américains à revenus plus élevés continuent de dépenser. L'économie est donc particulièrement dépendante de la demande continue des plus hauts revenus, une base quelque peu étroite qui "pourrait rendre les perspectives de croissance particulièrement sensibles aux valorisations des actions".

Le rapport sur l'emploi américain de septembre, publié jeudi après un long retard, est "encourageant", a-t-elle dit, car si le taux de chômage est remonté à 4,4 %, il montre que le ralentissement des créations d'emplois correspond en grande partie à un ralentissement de l'offre de main-d'œuvre, ce qui laisse le marché de l'emploi à peu près en équilibre.

Toutefois, a-t-elle dit, la croissance de l'emploi jusqu'en septembre s'est concentrée dans les secteurs de la santé et de l'assistance sociale, ce qui est souvent un signe avant-coureur de ralentissement.

En ce qui concerne l'inflation, elle a déclaré que son hypothèse de base reste que les droits de douane ne conduiront pas à une inflation continue. Le ralentissement de la demande limite les pressions sur les prix. Malgré cela, l'inflation est en bonne voie pour rester supérieure à 2 % pendant cinq ans.

"Avec des risques d'inflation à la hausse et des risques d'emploi à la baisse, la politique monétaire doit suivre une ligne de démarcation très fine", a déclaré Mme Paulson. "En réfléchissant à la politique monétaire à long terme, je me concentrerai sur la manière d'équilibrer de manière appropriée les risques pour l'inflation et le marché du travail, guidée par mon engagement à respecter le mandat de stabilité des prix du FOMC et à ramener l'inflation jusqu'à 2 %".