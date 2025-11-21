La Présidente de la Fed, Anna Paulson, aborde "avec prudence" la décision de décembre sur les taux, a-t-elle déclaré

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paulson ne votera pas en décembre, mais le fera en 2026

Chaque baisse de taux place la barre plus haut pour la suivante, selon Paulson

Paulson: à la marge, elle est plus préoccupée par le marché de l'emploi que par l'inflation

La Présidente de la Réserve fédérale de Philadelphie, Anna Paulson, a déclaré jeudi qu'elle abordait "avec prudence" la prochaine réunion de la banque centrale américaine, bien qu'elle ait soutenu ses deux dernières baisses de taux d'intérêt, car la menace d'une inflation élevée prolongée doit être mise en balance avec le risque d'une hausse du chômage.

"À la marge, je suis toujours un peu plus préoccupée par le marché du travail que par l'inflation, mais je m'attends à apprendre beaucoup de choses d'ici à la prochaine réunion", a déclaré Anna Paulson lors de remarques préparées pour une conférence de la Fed de Philadelphie à Conshohocken, en Pennsylvanie.

Chaque baisse de taux, a-t-elle dit, "place la barre plus haut pour la baisse suivante (...) parce que chaque baisse de taux nous rapproche du niveau où la politique passe de la restriction de l'activité à là où elle lui donne un coup de pouce", a déclaré Anna Paulson, expliquant son raisonnement avant la prochaine réunion du Comité fédéral de l'open market qui fixera les taux, les 9 et 10 décembre. "J'aborde donc la réunion du FOMC de décembre avec prudence."

Anna Paulson ne votera pas lors de cette réunion, qui devrait être très disputée, plusieurs votants ayant déjà indiqué qu'ils pourraient exprimer leur désaccord si la Fed réduisait ses taux, et plusieurs autres ayant indiqué qu'ils pourraient exprimer leur désaccord si la Fed ne le faisait pas. Anna Paulson occupera l'année prochaine l'un des 12 postes de vote de la Fed pour la fixation des taux d'intérêt.

L'économie américaine, a-t-elle dit, se porte "OK", mais les ménages à revenus faibles et modérés sont en difficulté, alors que les Américains mieux payés continuent de dépenser. L'économie est donc particulièrement dépendante de la demande continue des plus hauts revenus, une base quelque peu étroite qui "pourrait rendre les perspectives de croissance particulièrement sensibles aux valorisations des actions".

Le rapport sur l'emploi américain de septembre, publié jeudi après un long retard, est "encourageant", car si le taux de chômage est remonté à 4,4 %, il montre que le ralentissement des créations d'emplois correspond en grande partie à un ralentissement de l'offre de main-d'œuvre, ce qui laisse le marché de l'emploi à peu près en équilibre.

Toutefois, a-t-elle précisé, la croissance de l'emploi jusqu'en septembre s'est concentrée dans les secteurs de la santé et de l'assistance sociale, ce qui est souvent un signe avant-coureur d'un ralentissement.

En ce qui concerne l'inflation, elle a déclaré que son hypothèse de base reste que les droits de douane ne conduiront pas à une inflation continue. Le ralentissement de la demande limite les pressions sur les prix. Malgré cela, l'inflation devrait rester supérieure à 2 % pour cinq ans.

"Avec des risques d'inflation à la hausse et des risques d'emploi à la baisse, la politique monétaire doit maintenir un équilibre délicat", a déclaré Anna Paulson. "En réfléchissant à la politique monétaire sur le long terme, je me concentrerai sur la manière d'équilibrer de manière appropriée les risques pour l'inflation et le marché du travail, guidée par mon engagement à respecter le mandat de stabilité des prix du FOMC et à ramener l'inflation jusqu'à 2 %."