La présidence malgache dénonce une tentative de coup d'Etat

La présidence de Madagascar a affirmé dimanche qu'une "tentative de prise du pouvoir illégale et par la force" était en cours dans le pays, sans fournir de preuves à l'appui, au lendemain du ralliement de plusieurs soldats à un mouvement de protestation entamé le 25 septembre.

Des militaires du Corps d'armée des personnels et des services administratifs et techniques (Capsat), une unité d'élite qui avait aidé Andry Rajoelina à prendre le pouvoir lors du coup d'État de 2009, ont appelé samedi leurs camarades à désobéir aux ordres et à soutenir les manifestations menées par des jeunes.

"La Présidence de la République, par la voix du Président de la République, garant de l'unité nationale, condamne fermement toute tentative de déstabilisation du pays et appelle toutes les forces vives à s'unir pour préserver la paix et la souveraineté nationale", dit un communiqué du secrétariat de la Communication de la présidence malgache.

Inspirées par des mouvements similaires de la "génération Z" au Kenya et au Népal, les manifestations ont pris de l'ampleur depuis fin septembre et sont devenues les plus importantes que Madagascar ait connues depuis plusieurs années, portées par un mécontentement généralisé face à la pauvreté, la corruption.

Ils dénoncent en outre des coupures de courant régulières qui amplifient les difficultés traversées par la population.

Les jeunes manifestants demandent la dissolution du Sénat, la mise en place d'une commission électorale, la démission d'Andry Rajoelina et réclament des excuses du président malgache.

Ce dernier a dissous le gouvernement et nommé la semaine dernière un nouveau premier ministre, le général Ruphin Fortunat Zafisambo.

Au moins 22 personnes ont été tuées pendant les manifestations et plus de 100 autres ont été blessées, selon les Nations unies. Le gouvernement malgache conteste ces chiffres et avance un bilan de 12 personnes tuées.

