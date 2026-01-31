 Aller au contenu principal
La Première ministre japonaise Sanae Takaichi évoque les avantages de la faiblesse du yen alors que son gouvernement menace d'intervenir
information fournie par Reuters 31/01/2026 à 11:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a cité certains avantages de l'affaiblissement du yen samedi, en contraste frappant avec les menaces de son ministère des Finances d'intervenir pour soutenir la monnaie affaiblie.

"Les gens disent que le yen faible est mauvais en ce moment, mais pour les industries d'exportation, c'est une opportunité majeure", a déclaré Takaichi dans un discours de campagne pour les élections du week-end prochain. "Qu'il s'agisse de la vente de produits alimentaires ou de l'industrie automobile, même si les États-Unis ont imposé des droits de douane, la faiblesse du yen a servi d'amortisseur. Cela nous a énormément aidés."

Elle n'a pas dit si un yen fort ou faible était préférable pour le Japon, exprimant son désir de construire une structure économique résistante aux fluctuations monétaires en stimulant l'investissement intérieur.

Mais ses commentaires diffèrent nettement de ceux de la ministre des Finances, Satsuki Katayama, qui a menacé à plusieurs reprises de prendre des mesures alors que le yen s'est affaibli pour atteindre son niveau le plus bas depuis 18 mois, contribuant à l'inflation qui a incité la banque centrale à signaler de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Le yen a grimpé à trois reprises , notamment à la suite d'informations selon lesquelles la Réserve fédérale de New York se joignait aux autorités japonaises pour demander aux banques quel taux de change elles obtiendraient si elles achetaient des yens - une démarche qui peut indiquer qu'elles sont prêtes à intervenir.

La baisse prolongée du yen et la récente hausse des rendements des obligations d'État japonaises, qui ont atteint des niveaux record, témoignent de l'inquiétude des investisseurs face aux difficultés financières du pays.

Takaichi cherche à obtenir un mandat pour sa mission de relance de l'économie lors des élections anticipées du 8 février.

Devises
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

