La première conférence de presse de Warsh à la Fed pourrait dévoiler sa stratégie en matière d'inflation et de taux

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* Warsh abordera les perspectives économiques et de taux d'intérêt lors de sa première conférence de presse à la Fed

* La Fed devrait maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion, mais pourrait modifier le ton de ses déclarations concernant ses futures mesures

* Les propos de Warsh pourraient donner un aperçu de son approche en tant que président de la Fed

* Un nouveau graphique "dot plot", si Warsh y participe, pourrait le positionner davantage dans le courant dominant

par Howard Schneider

Le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, s'est longuement exprimé ces dernières années sur le bilan de la banque centrale américaine, la nécessité de moins s'exprimer sur les taux d'intérêt et les raisons pour lesquelles celle-ci ne devrait pas s'immiscer dans des questions telles que le changement climatique.

La conférence de presse de la Fed de mercredi marquera toutefois ses premiers commentaires de fond en tant que président sur l'évolution de l'inflation , du chômage et des perspectives économiques, alors qu'il passe d'un discours abstrait d'analyste politique à des propos concrets, susceptibles d'influencer les marchés, en tant que banquier central le plus important au monde.

L'inflation, en particulier, semble bloquée à plus d'un point de pourcentage au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed, et l'analyse de M. Warsh sur la probabilité et le moment de son éventuelle baisse constituera une première étape clé dans l'évolution de la politique monétaire sous sa direction. C'est une question que les investisseurs prendront comme un indice quant à la probabilité d'une hausse des taux, que beaucoup prévoient désormais pour cette année. Ce qui aurait pu n'être que des chocs de prix temporaires, déclenchés par les hausses des droits de douane sur les importations de l'administration Trump et la flambée des prix du pétrole due à la guerre soutenue par les États-Unis contre l'Iran, menace désormais de se transformer en un problème d'inflation plus persistant. Parallèlement, le marché du travail américain est proche du plein emploi, l'embauche a rebondi, et les collègues de Warsh dans les districts régionaux de la Fed ont laissé entendre, dans un rapport récent , que des pressions salariales se faisaient sentir. La conférence de presse qui suivra immédiatement la réunion de politique monétaire de la Fed des 16 et 17 juin offrira à Warsh l’occasion d’aborder ces courants économiques contradictoires, tandis qu’il élaborera un discours sur les risques qu’il identifie et auxquels la banque centrale est confrontée et sur la manière dont il compte définir sa réponse. Warsh, qui a succédé à l' ancien président de la Fed Jerome Powell il y a environ un mois, "s'est montré beaucoup plus vocal en ce qui concerne le bilan, et s'est exprimé beaucoup plus ouvertement sur la stratégie de communication. "Quant à savoir quelle est votre théorie de l’évolution de l’inflation, quel est votre point de vue sur l’orientation actuelle de la politique monétaire, ces questions constituent une grande boîte noire que nous allons commencer à ouvrir", a déclaré la semaine dernière aux journalistes Ed Al-Hussainy, gestionnaire de portefeuille en titres à revenu fixe et macro chez Columbia Threadneedle." Il y aura beaucoup à décortiquer: l’évaluation par Warsh de l’impact des droits de douane sur les prix des biens; la question de savoir si le récent choc des prix du pétrole va persister et s’étendre; et si, comme le suggèrent les données récentes, l’amélioration de l’inflation due au ralentissement de la hausse des loyers a fait son temps. Ce sont là les types de questions que Powell, qui siège toujours au Conseil des gouverneurs de la Fed, abordait directement lors de ses conférences de presse. Warsh a déclaré qu’il ne souhaitait pas fournir trop d’informations sur les prochaines décisions de taux d’intérêt probables de la banque centrale. Mais la manière dont il tracera la ligne de démarcation entre les "indications prospectives" et la présentation de ses perspectives sur l’économie ou l’inflation constituera un aspect important de sa première conférence de presse. "Je pense que Warsh va éluder la question" de l’évolution de l’inflation et des mesures que la Fed pourrait devoir prendre à cet égard, a déclaré Christopher Hodge, économiste en chef pour les États-Unis chez Natixis CIB Americas, qui s’attend toujours à ce que la banque centrale abaisse ses taux d’intérêt plutôt que de les relever, bien que le moment reste incertain. Malgré un "ton neutre à belliciste", a déclaré M. Hodge, "je ne pense pas qu’il exclura des baisses, mais il appartiendra aux données de prouver que le choc énergétique est derrière nous."

ÉVITER DE "FAIRE MAUVAISSE IMPRESSION" On s’attend généralement à ce que la Fed maintienne mercredi son taux d’intérêt de référence dans la fourchette de 3,50%-3,75%, où il se situe depuis décembre. Outre une déclaration de politique générale, elle publiera également les projections économiques trimestrielles actualisées de ses responsables. La conférence de presse de M. Warsh débutera peu après.

Le nouveau président de la Fed n'apprécie pas certains des outils de communication actuels de la banque centrale, notamment les projections et le graphique "dot-plot" qui les accompagne et qui présente les anticipations de taux, mais il aurait besoin d'un large consensus parmi ses 18 collègues responsables de la politique monétaire avant de les supprimer ou de les modifier. Warsh n'est pas tenu de présenter ses propres projections , et le fait de le faire pourrait révéler qu'il est plus en phase avec la pensée dominante de la banque centrale en matière de politique monétaire que l'ancien gouverneur de la Fed Stephen Miran, qui était un défenseur des baisses de taux brutales réclamées par le président Donald Trump lors de son bref passage au conseil d'administration de la Fed. Le "point" bas de Miran va désormais disparaître. Il est plus important de savoir si la Fed abandonnera la formulation de sa déclaration de politique monétaire indiquant que sa prochaine décision de taux sera probablement une baisse, au profit d’une formulation plus neutre ouvrant la porte à une éventuelle hausse. Trois responsables ont exprimé leur désaccord en faveur d’un tel changement lors de la réunion des 28 et 29 avril. D’autres, dont l’influent gouverneur de la Fed Christopher Waller , ont depuis déclaré qu’ils soutenaient désormais cette mesure, après qu’une récente hausse des embauches eut apaisé leurs inquiétudes concernant la santé du marché du travail. Ce changement s’alignerait également sur la préférence de Warsh pour une communication moins prospective.

Warsh pourrait être confronté à un défi de communication si, par exemple, la déclaration de politique générale de la Fed adoptait un ton plus neutre alors que le graphique "dot plot" montre que bon nombre de ses responsables s’attendent à des hausses de taux d’ici la fin de l’année. La projection médiane des responsables de la politique monétaire devrait indiquer que la Fed maintiendra ses taux inchangés jusqu'en 2026, s'écartant ainsi de la baisse de taux d'un quart de point de pourcentage que les responsables avaient anticipée dans leurs deux précédentes prévisions, dans le prolongement d'un cycle d'assouplissement qui avait débuté en 2024, alors que l'inflation semblait en passe de retomber à l'objectif de 2%. Pourtant, si, comme prévu, les perspectives médianes en matière d’inflation sont également revues à la hausse sans hausse de taux anticipée, cela soulèvera des questions quant au risque que la Fed dirigée par Warsh commette la même erreur que sous Powell en considérant les forces poussant les prix à la hausse comme temporaires et susceptibles de s’estomper sans augmentation des coûts d’emprunt. En effet, les règles de politique monétaire que Warsh qualifiait d’outils "ambitieux" lorsqu’il était à la Hoover Institution de l’université de Stanford suggèrent désormais presque unanimement que les taux devraient augmenter. À l’approche de sa nomination au poste de président de la Fed par Trump, Warsh a esquissé des idées sur les raisons pour lesquelles l’inflation, et donc les taux, pourraient baisser, allant de l’impact de ses plans visant à réduire le bilan de 6 710 milliards de dollars de la Fed aux gains de productivité liés àl’essorde l’intelligence artificielle. Il a également suggéré que l’inflation pourrait être mal mesurée et s’avérer inférieure à ce qui est rapporté. La mesure dans laquelle il s'appuiera sur ces idées pour mettre en garde contre les hausses de taux donnera un premier aperçu de son approche en tant que dirigeant de la Fed, et permettra de voir si celle-ci diffère vraiment tant que ça malgré ses vives critiques à l'égard de son récent processus décisionnel.

"Cela fait mauvaise impression pour la Fed de dire que l’inflation est beaucoup trop élevée, mais que nous allons l’ignorer car si l’on exclut ces cinq éléments, elle disparaîtra", a déclaré William English, ancien chef de la division des affaires monétaires de la Fed et aujourd’hui professeur à la Yale School of Management. "Il ne veut pas trop s’avancer sur ce sujet."