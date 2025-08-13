La Premier League teste les caméras portées par les arbitres dès la reprise
POV : tu es arbitre.
L’IFAB a approuvé leur utilisation fin juillet, la Premier League ne pouvait qu’être pionnière sur le dossier. Les « r ef cam » , ces caméras portées par les arbitres au niveau des oreilles pendant la Coupe du monde des clubs, vont être testées dès la reprise du championnat ce week-end , selon les informations du Guardian .…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
