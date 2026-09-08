La poste italienne relance son offre sur TIM pour convaincre les actionnaires

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Poste Italiane a revu à la hausse son offre de rachat à 11 milliards d'euros de l'opérateur téléphonique Telecom Italia (TIM), à quelques jours de sa clôture.

Poste Italiane a ajouté 0,3 euro en numéraire par action TIM apportée à l’offre, a annoncé le groupe lundi soir.

Poste Italiane a également annoncé renoncer à la condition qui exigeait d’obtenir au moins 66,67% des droits de vote de TIM, s'engageant donc à acquérir toutes les actions apportées même si ce seuil n’est pas atteint.

Seulement 6,16% du capital avait adhéré lundi soir, selon la Bourse italienne, à cette offre dont la clôture était prévue vendredi jusqu'ici.

En conséquence de cette annonce, l'offre sera rouverte du 21 au 25 septembre.

Le conseil d’administration de Poste "entend confirmer la pertinence stratégique et industrielle de l’Offre", a-t-il indiqué dans un communiqué. "Les avantages économiques et financiers pour les actionnaires de Poste habilités par l’Offre resteront substantiellement inchangés à la suite de la reconnaissance du Prix Unitaire Majoré, avec un impact positif confirmé sur le bénéfice par action de Poste à partir de l’exercice 2027 et attendu à deux chiffres en 2028".

Les dirigeant de TIM, qui avaient déjà validé l'offre, ont annoncé lundi y avoir souscrit début septembre.

Le nouveau prix par action TIM est ainsi de 0,218 action Poste et 1,97 euro en espèces (contre 1,67 € auparavant).

Sur la base du cours de Poste du 4 septembre 2026, la valeur implicite atteint désormais 7,83 euros par action TIM.

Le titre des Poste italiane accusait mardi matin une légère baisse à la Bourse de Milan (-0,15% à 26,21 euros à 11H38) tandis que TIM profitait de l'annonce (+2,41% à 7,65 euros).

Le service postal italien, qui est contrôlé par l’État, le plus gros actionnaire de TIM, avait annoncé cette offre en mars pour construire "la plus grande plateforme d’infrastructures connectées en Italie".