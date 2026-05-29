La Poste cesse la commercialisation de ses tablettes pour seniors

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

La Poste arrêtera la commercialisation de ses tablettes numériques pour seniors, une activité "devenue marginale", tout en poursuivant ses autres activités à destination des plus âgés, a-t-elle indiqué vendredi à l'AFP, confirmant une information du média L'Informé.

Initiées il y a dix ans, les tablettes Ardoiz avaient vocation à "répondre au besoin de seniors peu à l’aise avec le numérique", rappelle La Poste auprès de l'AFP. "La tablette a connu un certain succès en 2020, permettant l’usage facile de visios entre membres de la famille pendant le confinement du Covid".

Quelque 110.000 tablettes ont trouvé preneur, mais La Poste en cessera la commercialisation le 5 juin, a-t-elle indiqué, car sa filiale Tikeasy est "confrontée à des difficultés économiques durables", ce qui l'amènera à fermer "d'ici un an". Vingt postes sont concernés, avec un reclassement en interne à l'étude.

Face à une baisse drastique des volumes de courrier depuis plus d'une décennie, La Poste a dû se diversifier.

Outre le colis, l'entreprise publique se positionne sur le marché de la livraison de repas à domicile, "pour les personnes âgées et isolées, pour le compte d’hôpitaux, d’acteurs de la restauration collective ou même en direct pour les particuliers".

Un secteur porteur avec le vieillissement de la population, et qui permet aussi à La Poste de proposer un service de proximité.

Ainsi, 12 millions de repas ont été livrés en 2025 - contre 80.000 un an après le lancement de cette activité en 2017, chiffre l'entreprise.

Par ailleurs, le service VSMP, qui compte 50.000 bénéficiaires sur ses dix ans d'existence, propose pour les seniors visites à domicile, téléassistance, détection de chute, etc., déclenchant jusqu'à trois transports d’urgence à l’hôpital chaque jour.

La Poste démarre aussi en Mayenne et bientôt dans les Landes des "visites de convivialité" d'une à deux heures (promenades, discussions, jeux de société, etc.), via un abonnement payant, par des postiers spécialement formés.