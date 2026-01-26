 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"La porte est ouverte", dit un responsable américain à l'Iran
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 23:42

"La porte est ouverte" si l'Iran souhaite entrer en contact avec Washington, a déclaré lundi un responsable américain, alors que les Etats-Unis ont dépêché des navires de guerre au Moyen-Orient pour accentuer la pression sur Téhéran après la répression sanglante des manifestations contre le régime.

"Je pense qu'ils connaissent les conditions", a dit le responsable américain aux journalistes qui l'interrogeaient sur les conditions d'éventuelles discussions entre les États-Unis et l'Iran.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que Washington avait envoyé une "armada" au Moyen-Orient, tout en disant espérer ne pas avoir à déclencher d'opération militaire.

Deux responsables américains ont déclaré lundi à Reuters qu'un porte-avions et son escadre étaient arrivés sur zone.

Donald Trump a menacé à plusieurs reprises l'Iran de frappes militaires avant de se rétracter, affirmant avoir obtenu de Téhéran que des centaines de manifestants arrêtés ne soient pas exécutés.

L'Iran considérera toute attaque américaine "comme une guerre totale", a déclaré vendredi un haut responsable iranien.

(Steve Holland et Daphne Psaledakis; version française Tangi Salaün)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank