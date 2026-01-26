"La porte est ouverte", dit un responsable américain à l'Iran

"La porte est ouverte" si l'Iran souhaite entrer en contact avec Washington, a déclaré lundi un responsable américain, alors que les Etats-Unis ont dépêché des navires de guerre au Moyen-Orient pour accentuer la pression sur Téhéran après la répression sanglante des manifestations contre le régime.

"Je pense qu'ils connaissent les conditions", a dit le responsable américain aux journalistes qui l'interrogeaient sur les conditions d'éventuelles discussions entre les États-Unis et l'Iran.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que Washington avait envoyé une "armada" au Moyen-Orient, tout en disant espérer ne pas avoir à déclencher d'opération militaire.

Deux responsables américains ont déclaré lundi à Reuters qu'un porte-avions et son escadre étaient arrivés sur zone.

Donald Trump a menacé à plusieurs reprises l'Iran de frappes militaires avant de se rétracter, affirmant avoir obtenu de Téhéran que des centaines de manifestants arrêtés ne soient pas exécutés.

L'Iran considérera toute attaque américaine "comme une guerre totale", a déclaré vendredi un haut responsable iranien.

(Steve Holland et Daphne Psaledakis; version française Tangi Salaün)