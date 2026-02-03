La Pologne va enquêter sur les liens possibles entre Epstein et la Russie

La Pologne va ouvrir une enquête pour déterminer de possibles liens entre le financier décédé et condamné pour crimes sexuels Jeffrey Epstein et le renseignement russe, ainsi que sur leurs conséquences éventuelles dans le pays, a déclaré mardi le Premier ministre polonais Donald Tusk.

Le département de la Justice américain a publié vendredi "un dernier lot" de plus de trois millions de documents concernant les liens noués entre des personnalités influentes et Jeffrey Epstein, décédé en prison en 2019 avant son procès pour trafic sexuel de mineures.

Donald Tusk a déclaré lors d'une réunion ministérielle que les autorités polonaises allaient ouvrir une enquête sur les possibles conséquences en Pologne des crimes de Jeffrey Epstein, en particulier sur l'implication possible des services secrets russes.

Le ministère russe des Affaires étrangères et l'ambassade russe en Pologne n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

"De plus en plus d'indices, d'informations et de commentaires dans la presse mondiale laissent penser que ce scandale pédophile sans précédent a été coorganisé par les services de renseignement russes", a déclaré Donald Tusk.

"Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point la possibilité de plus en plus probable que les services de renseignement russes aient coorganisé cette opération est grave pour la sécurité de l'Etat polonais."

"Cela ne peut que signifier qu'ils possèdent également des informations compromettantes sur de nombreux dirigeants encore en activité aujourd'hui", a-t-il aussi déclaré.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait déclaré en décembre que les révélations sur l'affaire Epstein démontraient de l'hypocrisie des élites occidentales.

"Ici, si j'ai bien compris, se trouvaient tous les 'donneurs de leçons' occidentaux sur la vie qui méprisaient la Russie et qui nous faisaient la leçon sur la 'démocratie et les droits de l'homme' dans des postures intéressantes avec des partenaires de loisirs tout aussi intéressants", avait-elle écrit sur Telegram.

(Reportage d'Alan Charlish, Pawel Florkiewicz, Marek Strzelecki et Anna Wlodarczak-Semczuk; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)