La Pologne obtient le feu vert de l'UE pour financer sa 1ère centrale nucléaire, dit Tusk
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 15:47

Le Premier ministre polonais Donald Tusk lors d'une conférence de presse, à Berlin

La Commission européenne a accepté d'autoriser la Pologne à financer une aide publique pour la construction de sa première centrale nucléaire, a déclaré mardi le Premier ministre polonais Donald Tusk.

La Pologne, qui cherche à réduire sa dépendance au charbon, a choisi Westinghouse Electric pour construire la centrale sur la côte de la mer Baltique. La construction de la première unité de la centrale devrait débuter en 2028 et s'achever en 2036.

"Nous avons obtenu la totalité du financement, qui s'élève à 60 milliards de zlotys (14,18 milliards d'euros). En décembre, c'est-à-dire cette année, les premiers 4,6 milliards de zlotys sous forme de titres du Trésor parviendront à l'entité intéressée", a déclaré Donald Tusk.

Dans un communiqué, la Commission européenne a confirmé avoir approuvé l'aide d'État.

Selon Donald Tusk, l'accord de la Commission européenne était une condition nécessaire au lancement du programme nucléaire polonais.

"Nous serons en effet en mesure de commencer la construction avec suffisamment d'élan, afin que l'électricité provenant de la première centrale nucléaire polonaise puisse être produite le plus rapidement possible", a-t-il déclaré.

(Rédigé par Pawel Florkiewicz ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

