La Pologne neutralise un drone au-dessus de sites gouvernementaux, deux Biélorusses arrêtés

Le Service de protection de l'Etat (SOP) de Pologne a neutralisé un drone qui opérait au-dessus de sites gouvernementaux sensibles, notamment au-dessus de la rue Parkowa et du Palais Belvédère, a déclaré lundi sur X le Premier ministre polonais Donald Tusk, dans un contexte de forte tension dans la région.

Deux citoyens biélorusses ont été arrêtés et la police enquête sur les circonstances de l'incident, a-t-il ajouté.

La semaine dernière, des drones russes présumés ont violé l'espace aérien de la Pologne, Etat membre de l'Otan.

(Reportage de Barbara Erling; version française Zhifan Liu)