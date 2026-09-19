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La Pologne en état d'alerte face aux attaques russes en Ukraine - armée
information fournie par Reuters 19/09/2026 à 10:44
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(Actualisé avec précisions et contexte)

La Pologne a lancé samedi des opérations aériennes militaires préventives pour protéger son espace aérien, alors que la Russie mène des frappes contre l'Ukraine, écrit l'armée polonaise dans un message publié sur le réseau social X.

L'armée a mis en état d'alerte les systèmes de défense aérienne au sol et les systèmes de reconnaissance radar, est-il précisé.

L'armée a par la suite indiqué que la Pologne avait bouclé ces opérations sans avoir constaté une violation de son espace aérien.

Les systèmes de défense aérienne terrestre et de reconnaissance radar ont repris leurs activités opérationnelles normales, a ajouté l'armée.

(Akanksha Khushi à Bangalore; version française Claude Chendjou)

Guerre en Ukraine
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