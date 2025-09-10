La Pologne déploie ses défenses aériennes, dénonce le survol de drones russes

La Pologne a déclaré avoir déployé dans la nuit de mardi à mercredi ses défenses aériennes pour détruire des drones russes ayant pénétré son espace aérien en provenance d'Ukraine, marquant la première fois que Varsovie interagit avec des appareils russes depuis le début de la guerre.

L'armée polonaise a déclaré que l'espace aérien polonais a été "enfreint de manière répétée par des objets de type drone" alors que la Russie a mené des attaques contre des cibles en Ukraine.

"Une opération est en cours afin d'identifier et de neutraliser ces objets", a ajouté le commandement de l'armée polonaise dans un communiqué. "Des armes ont été utilisées, et le personnel militaire prend des mesures pour localiser les objets abattus".

La population a été appelée à rester à l'abri, particulièrement dans trois régions décrites comme les plus à risque - Podlaskie, Mazowieckie et Lublin.

Par ailleurs, selon l'administration américaine de l'aviation civile, quatre aéroports du pays ont été fermés, dont l'aéroport Chopin de la capitale Varsovie. Cette information n'a pas été confirmée par les autorités polonaises dans l'immédiat.

L'armée ukrainienne avait signalé plus tôt dans la nuit que des drones russes avaient pénétré l'espace aérien de la Pologne, pays membre de l'Otan, et représentaient une menace pour la ville de Zamosc. Ce communiqué, effectué via la messagerie Telegram, a par la suite été supprimé.

Une grande partie de l'Ukraine, dont les régions frontalières de la Pologne, a été placée dans la nuit en état d'alerte par crainte d'attaques aériennes russes.

(Rédigé par Alan Charlish à Varsovie, Lidia Kelly à Melbourne, David Shepardson et Andrea Shalal à Washington; version française Jean Terzian)