La Pologne déploie des avions de combat à titre préventif, l'aéroport de Lublin fermé
information fournie par Reuters 13/09/2025 à 18:59

Des avions de la Pologne et de ses alliés ont été déployés samedi pour protéger l'espace aérien polonais en raison d'une menace d'attaques de drones sur l'Ukraine, ont annoncé les autorités polonaises.

L'aéroport de Lublin, dans l'est de la Pologne, a été fermé, ont-elles ajouté.

Les avions déployés ont participé à une opération près de la frontière avec l'Ukraine "pour assurer la sécurité de notre espace aérien", a déclaré le commandement opérationnel des forces armées polonaises.

"Ces actions sont de nature préventive et visent à sécuriser l'espace aérien et à protéger les citoyens, en particulier dans les zones adjacentes à la zone menacée", a déclaré le commandement dans son communiqué, qui ne mentionne aucune violation de l'espace aérien polonais.

Ce déploiement intervient trois jours après que la Pologne a abattu, avec le soutien d'avions de ses alliés de l'Otan, des drones présumés russes ayant violé son espace aérien, une première pour un pays membre de l'alliance depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022.

(Rédigé par Barbara Erling, version française Blandine Hénault)

