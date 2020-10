Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La police utilise des canons à eau contre les manifestants en Biélorussie Reuters • 04/10/2020 à 16:47









LA POLICE UTILISE DES CANONS À EAU CONTRE LES MANIFESTANTS EN BIÉLORUSSIE MINSK (Reuters) - La police a utilisé des canons à eau dimanche à Minsk pour disperser des dizaines de milliers de Biélorusses qui manifestaient pour réclamer la libération des prisonniers politiques. Les opposants biélorusses demeurent mobilisés pour réclamer le départ du président Alexandre Loukachenko depuis l'élection du 9 août, entachée de fraudes selon eux. Des centaines de personnes ont été arrêtées depuis le début du mouvement de contestation, dont plusieurs dizaines dimanche. (Andrey Ostroukh, version française Tangi Salaün)

