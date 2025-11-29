 Aller au contenu principal
La police tunisienne arrête Chaïma Issa, figure de l'opposition condamnée à 20 ans de prison
information fournie par Reuters 29/11/2025 à 17:14

(Actualisé avec détails)

La police tunisienne a arrêté samedi l'opposante Chaïma Issa lors d'une manifestation dans la capitale Tunis, ont déclaré ses avocats, au lendemain de sa condamnation à une peine de 20 ans de prison pour complot contre le président Kaïs Saïed.

Une cour d'appel a prononcé vendredi des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 45 ans à l'encontre de quarante dirigeants de l'opposition, hommes d'affaires et avocats à l'issue de l'un des plus grands procès politiques de ces dernières années en Tunisie.

Les groupes de défense des droits humains ont dénoncé un régime politique de plus en plus autoritaire.

"Ils vont m’arrêter sous peu", a déclaré Chaïma Issa à Reuters quelques instants avant son arrestation. "Je dis aux Tunisiens : continuez de protester et rejetez la tyrannie. Nous sacrifions notre liberté pour vous."

Elle a qualifié ces accusations d'injustes et de politiquement motivées.

La police devrait également arrêter Ahmed Néjib Chebbi, chef de la coalition d'opposition Front de salut national, condamné à 12 ans de détention, et Ayachi Hammami qui a écopé de 5 ans de détention.

(Reportage Tarek Amara, version française Kate Entringer)

Proche orient
