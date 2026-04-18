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La police tue l'auteur de la fusillade à Kyiv, cinq morts - autorités
information fournie par Reuters 18/04/2026 à 18:13

(Actualisé avec mort de l'assaillant, nouveau bilan)

Un homme a tué cinq personnes au cours d'une fusillade dans un district de Kyiv samedi avant d'être-lui même abattu par la police, ont annoncé les autorités ukrainiennes.

Dix autres personnes sont traitées pour blessures à l'hôpital tandis que quatre autres, qui avaient été prises en otage par l'assaillant, ont été sauvées, a précisé dans un message sur Telegram le président ukrainien Volodimir Zelensky, citant le ministre de l'Intérieur Ihor Klymenko.

"Les forces spéciales de la police nationale ont pris d'assaut le magasin où se trouvait l'agresseur. Celui-ci avait pris des personnes en otage et avait tiré sur un policier lors de son interpellation. Auparavant, des négociateurs avaient tenté de le contacter", a dit Ihor Klymenko.

Auparavant, le maire de Kyiv Vitali Klitschko, avait dit plus tôt que le tueur s'était barricadé dans un supermarché.

(Ron Popeski, version française Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
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