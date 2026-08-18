La police thaïlandaise inculpe le propriétaire d'un bar après l'incendie qui a causé 41 morts

(Répétition du titre avec rajout d'un mot oublié)

La police thaïlandaise a annoncé mardi avoir transmis au parquet les actes d'accusation à l'encontre du propriétaire d'un bar de Bangkok, la capitale, un mois après l'incendie le plus meurtrier du pays depuis cinq ans, qui a fait plus de 40 morts et a ravagé l'établissement.

Selon le Centre médical d'urgence de la ville, il y a eu également dix blessés hospitalisés.

Les chefs d'accusation comprennent la négligence ayant entraîné la mort, celle ayant causé des blessures graves à autrui, un préjudice physique et mental, ou encore celle ayant provoqué un incendie.

Le propriétaire est également accusé d'avoir exploité un lieu de divertissement sans licence, a déclaré le général de division de police et commandant, Kiatikul Sonthinern.

"Le propriétaire est toutefois toujours hospitalisé et n'a pas été en mesure de prendre connaissance des chefs d'accusation", a-t-il précisé.

L'incendie s'est déclaré au pub "Rong Beer Na Lat Phrao", situé dans le quartier de Chatuchak, au nord de la capitale, à la suite d'un court-circuit provoqué par des modifications non autorisées apportées au système électrique.

Des experts ont indiqué que la mousse non ignifugée et les décorations en plastique avaient généré une chaleur extrême et une fumée toxique.

Le gouvernement s'est engagé à renforcer la réglementation, notamment en procédant à des inspections aléatoires dans les lieux de divertissement afin de garantir la sécurité.

(Rédigé par Panarat Thepgupanat et Chayut Setboonsarng; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)