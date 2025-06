La police coince l'homme qui aurait menacé de mort Álvaro Morata

Débusqué.

Dimanche 8 juin, Álvaro Morata manquait le tir au but qui a privé l’Espagne d’une nouvelle Ligue des nations – et l’offrant par la même occasion au Portugal. Un échec qui a valu à sa famille et lui d’être la cible de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Il aura fallu un peu plus de deux semaines pour identifier un des responsables. En effet, la police espagnole a annoncé ce 24 juin, qu’un homme âgé de 19 ans a été arrêté à Malaga .…

AP pour SOFOOT.com