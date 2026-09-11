La plus grande aciérie d'Italie condamnée en appel à fermer ses hauts-fourneaux

( AFP / DAMIEN MEYER )

L'aciérie géante de Tarente, dans le sud de l'Italie (ex-Ilva), devra fermer sa zone "à chaud" avant la fin du mois d'octobre en raison de niveaux de pollution jugés excessifs, a confirmé vendredi la cour d'appel de Milan, mettant en péril des milliers d'emplois.

La cour a ainsi confirmé une première décision de fin juillet, qui implique l'arrêt avant le 28 octobre des hauts-fourneaux qui tournaient déjà au ralenti, selon l'arrêt consulté par l'AFP.

Sur demande d'un comité de parents de Tarente, la fermeture avait été déjà confirmée dans un premier appel en juillet à cause de la présence d'amiante et d'émissions de particules fines, supérieures aux limites prévues par la loi.

Les juges exigent notamment le désamiantage et la dépollution des installations avant toute éventuelle reprise de l'activité.

Or, il s'agit des installations essentielles à la capacité de production du dernier grand complexe sidérurgique d'Italie, où travaille la majorité des salariés.

Acciaierie d'Italia, le nouveau nom de la maison-mère d'Ilva, avait fait appel de la décision, indiquant que cette fermeture risquait de condamner le site. Mais elle a été déboutée.

Pour les juges, "le nécessaire équilibre entre les intérêts opposés ne peut que faire pencher en faveur des raisons de protection de la santé pour lesquelles, par le décret en question, a été ordonnée la suspension de l’activité de production de la zone à chaud".

Selon le syndicat Fim-Cisl, quelque 10.000 salariés des différents sites d'Acciaierie d'Italia sont menacés par cette crise.

Les sous-traitants qui ont annoncé 2.500 licenciements début septembre, dénoncent quant à eux "l'absence d'une planification raisonnable qui aurait permis de sécuriser nos entreprises, ainsi que le manque de mise en œuvre concrète du processus de construction des nouvelles installations destinées à la décarbonation", ont-ils indiqué mardi dans un communiqué.

Le ministre italien des Entreprises a présenté l'aciérie comme "une bombe sociale", annonçant mardi soir le lancement d'un comité de suivi permanent sur l'ex-Ilva, et promettant de protéger les salariés.

Parallèlement, le gouvernement de Giorgia Meloni cherche depuis des mois un repreneur pour l'aciérie qui demande des investissements importants. Outre un candidat indien et un investisseur américain, un groupe d'entrepreneurs italiens s'est récemment déclaré intéressé.

Le géant sidérurgique indien ArcelorMittal avait pris en location avec option d'achat l'aciérie Ilva en 2017 pour 1,8 milliard d'euros, s'engageant à investir 2,4 milliards d'euros et à préserver notamment les quelque 8.000 emplois du complexe de Tarente.

Mais, face à l'endettement massif du groupe, le gouvernement italien a placé l'usine sous administration extraordinaire au début de l'année 2024 afin de sauvegarder l'emploi et de relancer la production.