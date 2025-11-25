La plupart des chiens ont de l'ADN de loup, même les chihuahuas

Massai, un chihuahua photographié à Paris, le 24 mai 2023 ( AFP / JOEL SAGET )

Méfiez-vous des adorables petits chiens qui se promènent dans la rue: ils ont du loup en eux! Des scientifiques ont découvert que près des deux-tiers des races canines avaient une quantité détectable d'ADN de leurs cousins sauvages.

Selon une étude publiée cette semaine dans Proceedings of the National Academy of Sciences, il ne s'agit pas seulement de vestiges génétiques datant de l'époque où les chiens ont commencé à évoluer séparément des loups, il y a 20.000 ans.

Les recherches menées par une équipe américaine suggèrent plutôt que des chiens domestiques et des loups se sont reproduits ensemble au cours des derniers millénaires.

Ces croisements récents auraient influencé la taille, l'odorat et même la personnalité des races de chiens modernes, selon les scientifiques.

Les chiens et les loups peuvent se reproduire entre eux, mais on pense que les cas d'hybridation sont rares.

"Avant cette étude, le consensus semblait suggérer que pour qu'un chien soit un chien il ne pouvait pas avoir beaucoup d'ADN de loup, voire aucun", rappelle dans un communiqué Audrey Lin, chercheuse au Muséum américain d'histoire naturelle et principale autrice de l'étude.

Avec ses collègues, elle a analysé des milliers de génomes de loups et de chiens disponibles dans des bases de données publiques.

Un chien de race Saluki, à al-Derbasiyah (nord-est de la Syrie), le 26 octobre 2020 ( AFP / Delil SOULEIMAN )

Ils ont découvert que 64% des races modernes de chiens ont des loups parmi leurs ancêtres. Même les minuscules chihuahuas, qui en portent environ 0,2%.

"Ce qui semble parfaitement logique pour quiconque possède un chihuahua", plaisante Mme Lin.

- Qui est le plus lupin ? -

Sans grande surprise, le chien-loup tchécoslovaque et le chien-loup de Saarloos - tous deux issus de croisements entre des chiens et des loups - sont les deux races possédant le plus d'ADN lupin, jusqu'à 40%.

Parmi les races prisées comme animaux de compagnie et qui ne sont pas issues de croisements volontaires, la plus "lupine" est le Grand Angle-Français Tricolore, avec environ 5% d'ADN de loup. Les lévriers, comme les Afghans ou les Salukis, figurent aussi en haut du classement.

Katy et Salsa, deux Saint-Bernards au col du Grand-Saint-Bernard le 4 juin 2009 ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Si les chiens avec un ADN de loup ont tendance à être plus gros, ce n'est pas toujours un signe distinctif. Les imposants Saint-Bernards, par exemple, n'en ont aucune trace.

L'étude montre que 100% des chiens des rues - qui vivent près des habitations humaines mais n'ont pas de propriétaires - ont une ascendance lupine.

Ce sont par eux que l'ADN des loups a pu entrer dans le patrimoine génétique des chiens, selon Logan Kistler, conservateur au Smithsonian Museum of Natural History et co-auteur de l'étude. Ils ont pu par exemple se reproduire avec des louves séparées de leur meute en raison par exemple de la destruction de leur habitat par des activités humaines, avance-t-il.

Les chercheurs ont également comparé les personnalités des chiens possédant de l'ADN de loup en reprenant la terminologie utilisée par les clubs canins pour décrire les différentes races.

Celles ayant peu ou pas de loup en elles sont plus susceptibles d'être qualifiées d'amicales, affectueuses ou faciles à dresser.

Les chiens ayant davantage d'ADN de loup sont plus souvent décrits comme étant méfiants envers les étrangers, indépendants, dignes ou territoriaux.

Les descriptions des traits de personnalité de races sont cependant imparfaites et ne prédisent pas le comportement d'un individu particulier, met cependant en garde M. Kistler.

"Les loups ont évolué pour s'adapter à des habitats et des conditions spécifiques, alors que les chiens ont été emmenés par les humains dans tous les recoins habités de la planète", rappelle-t-il à l'AFP.

Les chiens ont dû s'adapter aux endroits où les humains les ont conduits et les gènes de loup "leur ont donné des avantages dans certains contextes", poursuit-il.

Ainsi, de nombreuses races tibétaines, comme le petit Lhassa Apso ont un gène - EPAS1 - issu de l'adaptation à la haute altitude. Les loups tibétains ont le même.