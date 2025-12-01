La photo de Pedri en boîte de nuit a-t-elle été générée par une IA ?
Pedri joue-t-il à FIFA en boîte de nuit ?
C’est en tout cas la question qui passionne X depuis dimanche soir. Un compte par plus de 33 000 personnes, a publié une image du milieu espagnol en boîte de nuit , accompagné de deux femmes, les yeux rivés sur son écran. …
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer