La PHMSA interdit temporairement le transport ferroviaire de GNL à compter du 31 octobre
information fournie par Reuters04/09/2023 à 05:29
3 septembre (Reuters) - L'ADMINISTRATION DE LA SÉCURITÉ DES PIPELINES ET DES MATIÈRES DANGEREUSES DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DES ÉTATS-UNIS (PHMSA):
* LE VENDREDI, EN COORDINATION AVEC LA FEDERAL RAILROAD ADMINISTRATION (FRA), MODIFIE LA RÉGLEMENTATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES (HMR) POUR SUSPENDRE L'AUTORISATION DU TRANSPORT DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (LNG) DANS LES WAGONS-CITERNES, À COMPTER DU 31 OCT. 31
* DÉCLARE PROCÉDER À UNE ÉVALUATION APPROFONDIE DU CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA HMR POUR LE TRANSPORT FERROVIAIRE DU GNL DANS LE CADRE D'UNE RÉGLEMENTATION COMPLÉMENTAIRE AFIN DE DÉTERMINER SI DES MODIFICATIONS SONT NÉCESSAIRES
* LE TRANSPORT DE GNL PAR WAGON-CITERNE N'A PAS EU LIEU DEPUIS LE 24 JUILLET 2020, DATE DE LA PUBLICATION DE LA RÈGLE FINALE AUTORISANT LE TRANSPORT DE GNL DANS DES WAGONS-CITERNES
* LA SUSPENSION TEMPORAIRE GARANTIT QU'AUCUN TRANSPORT DE CE TYPE N'AURA LIEU AVANT LA FIN DE L'ÉLABORATION DE LA RÈGLE QUI L'ACCOMPAGNE OU AVANT LE 30 JUIN 2025, LA DATE LA PLUS PROCHE ÉTANT RETENUE
* LE TRANSPORT FERROVIAIRE DE GNL PEUT TOUJOURS ÊTRE AUTORISÉ SELON LES CONDITIONS DU PERMIS SPÉCIAL DE LA PHMSA OU DANS UN RÉSERVOIR PORTABLE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO) FIXÉ AU WAGON CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS DE L'APPROBATION DE LA FRA
En rapport: FACTBOX - Chronologie du déraillement d'un train de l'Ohio contenant une cargaison de produits chimiques dangereux
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