La papamobile du pape François transformée en clinique pour les enfants de Gaza

par Alexander Cornwell

Un véhicule utilisé par le défunt pape François lors d'une visite à Bethléem en 2014 a été transformé en une clinique mobile qui devrait prochainement servir pour des soins médicaux aux enfants palestiniens de la bande de Gaza.

L'initiative a été bénie par François avant sa mort en avril et a été confiée à l'organisation catholique Caritas, qui a supervisé le projet de transformation du véhicule dévoilé mardi.

"Nous sommes heureux d'avoir ici une contribution sérieuse aux soins de santé des enfants de Gaza", a déclaré Alistair Dutton, secrétaire général de Caritas, lors d'une conférence de presse à Bethléem, en Cisjordanie.

François avait utilisé en 2014 un pick-up Mitsubishi modifié offert par le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

Le secrétaire général de Caritas Suède, Peter Brune, a précisé que quelque 200 enfants pourraient être pris en charge par jour grâce à la clinique mobile.

On ignore pour l'heure quand le véhicule sera autorisé à entrer dans la bande de Gaza, où le cessez-le-feu tient toujours officiellement malgré les fréquentes frappes aériennes israéliennes sur l'enclave.

François s'est souvent exprimé sur la guerre à Gaza, qualifiant de "honteuse" la situation humanitaire dans cette zone.

(Alexander Cornwell ; version française Etienne Breban ; édité par Sophie Louet)