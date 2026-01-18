La panenka ratée par Brahim Díaz après une séquence folle

Une finale pas comme les autres. Brahim Díaz avait la balle du sacre au bout du pied, ce dimanche soir, après une séquence dingue et hallucinante lors de la finale entre le Maroc et le Sénégal.

Du jamais-vu, certainement, avec les Lions de la Téranga qui ont pendant un temps quitté la pelouse pour protester contre la décision de l’arbitre d’accorder un penalty au pays hôte pour une faute d’El Hadji Malick Diouf sur Brahim Díaz dans la surface, quelques secondes après s’être vus refuser un but pour une faute très, très légère sur Achraf Hakimi.…

CG pour SOFOOT.com