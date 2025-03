information fournie par So Foot • 20/03/2025 à 18:10

La nouvelle qui peut changer l'avenir du Red Star

La Red Star Academy ?

C’est un tournant majeur dans l’histoire du Red Star FC. Alors que le club audonien lutte pour assurer son maintien en Ligue 2 (disposant à ce jour de six points d’avance sur le barragiste), il vient de recevoir une bonne nouvelle et la communique sur ses réseaux. La LFP et la FFF ont donné leur feu vert pour l’ouverture de son centre de formation agréé à Marville (93), à condition qu’il se maintienne dans l’antichambre de l’élite.…

CV pour SOFOOT.com