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La nouvelle porte-parole de la Maison blanche admet avoir échoué à l'examen du barreau
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 11:22

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(Rpt titre)

La nouvelle porte-parole de la Maison blanche, Katie Zacharia, a déclaré jeudi soir qu'elle n'avait pas réussi l'examen du barreau, ce qui, selon la plupart des experts juridiques, lui interdit de prétendre au titre d'avocate alors qu'elle s'est initialement présentée comme telle.

Katie Zacharia, qui a remplacé Karoline Leavitt et organisé mardi son premier point presse en tant que porte-parole de la Maison blanche, avait dit avoir exercé le métier d'avocate avant de se lancer dans la politique.

Lors d'une interview sur la chaîne d'information Fox News, classée à droite et généralement favorable au président américain Donald Trump, elle a dit, en réponse à une question sur le sujet, avoir échoué à l'examen du barreau.

D'après l'université Pepperdine (Californie), où Katie Zacharia a fait ses études, elle a obtenu un diplôme de droit en 2011.

Mais aux Etats-Unis, les diplômés en droit ne peuvent légalement exercer la profession d'avocat sans avoir été préalablement admis au barreau d'un Etat.

(Kanishka Singh et Jasper Ward in Washington, Version française Benoit Van Overstraeten)

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