La nouvelle casquette de Giorgio Chiellini

Giorgio met le nez dans les affaires.

Deux petites saisons aux States, et le voilà déjà au sein du capital du Los Angeles FC. Légende du football italien à la grinta démesurée et titulaire d’une maîtrise en économie, Giorgio Chellini se la joue désormais actionnaire au sein du club étasunien chez qui il a pu évoluer en 2022 et 2023 . Le défenseur central ne sera malheureusement plus sur le terrain et c’est dommage parce qu’on aurait rêvé de le voir défendre les mêmes buts qu’Hugo Lloris mais il a désormais raccroché les crampons, pour se la jouer businessman. Depuis 2024, il s’occupait de l’encadrement technique du club.…

RFP pour SOFOOT.com