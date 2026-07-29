La nouvelle attention portée par la Fed à la masse monétaire pourrait, à la marge, affiner la réflexion sur l'inflation

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* Warsh, de la Fed, estime que le suivi de la masse monétaire pourrait faciliter les délibérations de la banque centrale

* Selon les observateurs de la Fed, la masse monétaire pourrait aider à identifier les tendances inflationnistes à long terme

* Certains soulignent toutefois que le lien entre la masse monétaire et l'économie reste rompu

par Michael S. Derby

Le retour des mesures de la masse monétaire dans la réflexion de la Réserve fédérale pourrait aider les responsables à mieux identifier les tendances inflationnistes à long terme, mais restera probablement un facteur secondaire dans les délibérations de politique monétaire, estiment les observateurs de la Fed.

Les mesures de la masse monétaire étaient autrefois au cœur de l’élaboration de la politique monétaire, partant du principe que la quantité d’argent circulant dans l’économie — et la vitesse à laquelle elle circulait — était déterminante pour l’équation de l’inflation: s’il y a trop d’argent pour trop peu de biens, l’inflation s’ensuit.

Mais des décennies d’innovation dans le secteur financier ont érodé ce lien, et les responsables de la banque centrale américaine ont pratiquement cessé de s’y intéresser — jusqu’à l’arrivée récente de Kevin Warsh à la tête de la Fed. Warsh a glissé une brève section sur la masse monétaire dans le dernier rapport de politique monétaire de la Fed publié au début du mois, ce qui constitue la première référence officielle à ce sujet depuis une décennie. L’indicateur en question est le M2 , qui recense les espèces, les dépôts bancaires ainsi que les petits dépôts à terme et les parts de fonds monétaires.

« C’était un clin d’œil que nous avions glissé là-dedans pour voir si quelqu’un lisait ces rapports sur la politique monétaire », a déclaré Warsh lors d’une audition au Sénat le 15 juillet.

« Je ne me présente pas ici en tant que monétariste. Je ne viens pas affirmer que le secret de l’inflation réside dans le fait que, si seulement nous connaissions l’agrégat M2, tout irait pour le mieux », a précisé Warsh. Au contraire, « mon point de vue est qu’un banquier central moderne devrait disposer d’une mosaïque d’informations » et que « la masse monétaire a son importance ».

Si l’on avait accordé davantage d’attention à la masse monétaire lors de la réponse politique massive à la pandémie de COVID-19, a déclaré Warsh, les responsables auraient peut-être mieux anticipé la forte inflation qui s’est manifestée.

La croissance annuelle de M2 a atteint un niveau record de 27% début 2021, soit plus d’un an avant que la Fed ne commence à relever ses taux d’intérêt pour lutter contre une inflation qui avait atteint 7,2% selon l’indicateur utilisé par la banque centrale pour définir son objectif. Après s’être brièvement contractée face aux hausses de taux de la Fed, la croissance annuelle de M2 a retrouvé son plus haut niveau depuis quatre ans, même si, à 5,6% en mai, elle reste inférieure d’environ 1,2 point de pourcentage à sa moyenne depuis 1960.

Par ailleurs, l’indice d’inflation de la Fed s’établissait à 4,1% lors de sa dernière publication pour le mois de mai, soit plus du double de son objectif.

TOUT EST QUESTION D’ARGENT

Les économistes et certains anciens responsables de banques centrales s’accordent à dire que se tourner vers l’agrégat M2 pourrait aider à repérer les tendances inflationnistes à plus long terme, à un moment où la Fed est aux prises avec cinq années d’inflation supérieure à son objectif de 2%.

Cette flambée des pressions sur les prix, ensuite exacerbée par le programme économique et de politique étrangère du président Donald Trump, trouvait son origine dans les mesures de relance agressives mises en œuvre pendant la pandémie. La hausse de M2 laissait en effet entrevoir des pressions inflationnistes persistantes qui, à l’époque, avaient été considérées comme temporaires.

« Je pense qu’il est bon de rappeler à tout le monde que la politique monétaire concerne en fin de compte la monnaie », a déclaré James Bullard, doyen de la Mitch Daniels School of Business de l’université Purdue et ancien directeur de la Fed de Saint-Louis, qui entretient un lien de longue date avec le monétarisme.

« Nous comprenons que la croissance monétaire peut fluctuer » et doit être considérée avec une certaine prudence, « mais si les mesures de l’offre monétaire prenaient une tournure vraiment sérieuse dans un sens ou dans l’autre, c’est peut-être un élément auquel il faudrait prêter attention », a ajouté Bullard.

Wall Street en a également pris note.

« Bien que la vitesse de circulation de la monnaie puisse être très instable, nous constatons que l’excès de masse monétaire a été positivement corrélé à l’inflation au cours des dernières décennies, en particulier pendant les périodes de croissance rapide de l’excès de masse monétaire », ont déclaré les économistes de la Deutsche Bank dans un nouveau rapport. Dans le même temps, ils ont mis en garde contre une dépendance excessive à cet égard dans l’élaboration des politiques, ce qui rejoint le point de vue de Warsh selon lequel cet indicateur devrait simplement faire partie de l’ensemble des données à surveiller par les décideurs politiques.

L’attention que Warsh a portée à la masse monétaire a peut-être même ouvert l’esprit de l’ancien gouverneur de la Fed Stephen Miran — un « ultra-colombe » qui a dû quitter le conseil d’administration de la Fed pour laisser la place à Warsh — à une perspective de politique monétaire plus restrictive. À l’heure actuelle, « la plupart des agrégats monétaires ne laissent pas présager que la forte inflation récente s’avérera persistante, et il pourrait être inapproprié d’attribuer l’inflation élevée des derniers trimestres à une croissance monétaire excessive », indique un récent article co-rédigé par Miran pour Hudson Bay Capital. Toutefois, « si la croissance monétaire commençait à s’accélérer par rapport aux niveaux actuels, cela suggérerait qu’un resserrement de la politique monétaire serait approprié ». Il s’agit là d’un revirement surprenant pour l’ancien conseiller économique de Trump, qui, au cours de son bref mandat à la Fed, avait plaidé en faveur de baisses agressives des taux d’intérêt malgré une inflation supérieure à l’objectif, exprimant son désaccord en faveur d’une politique plus accommodante lors de chacune des six réunions de politique monétaire auxquelles il a participé.

PAS SI VITE

Cela dit, le retour en force de la masse monétaire suscite un certain scepticisme.

« Nous avons un peu grogné » lorsque l’agrégat M2 est réapparu dans le rapport de la Fed, ont déclaré les analystes de Wrightson ICAP. Il avait été supprimé « pour de bonnes raisons », car « les agrégats monétaires traditionnels ne constituent plus, depuis des décennies, un indicateur fiable des tendances inflationnistes, ni d’ailleurs de grand-chose d’autre ».

Par ailleurs, William English, ancien haut responsable de la Réserve fédérale aujourd’hui à la Yale School of Management, a déclaré que les analyses récentes tentant de lier l’inflation post-pandémique à la forte hausse de la masse monétaire sous-estiment le rôle de la politique budgétaire et de mesures telles que l’envoi de chèques aux ménages pendant la crise sanitaire, ce qui signifie que la flambée des pressions sur les prix était davantage liée à ces facteurs qu’à la politique monétaire de la Fed et à la création monétaire.

Bill Nelson, économiste en chef du groupe de pression Bank Policy Institute et lui aussi ancien collaborateur de la Fed, a également mis en garde contre toute corrélation entre la masse monétaire et les encours d’obligations toujours importants détenus par la Fed.

« Non seulement il n’existe aucun lien fiable entre la masse monétaire et l’activité économique, mais il n’y a pas non plus de lien fiable entre la masse monétaire et le bilan de la Réserve fédérale », a écrit Nelson au début du mois. Une grande partie de la monnaie créée par la banque centrale pendant la pandémie existait simplement sous forme de réserves qui n’ont jamais été injectées dans la masse monétaire.