La Norvège, un "pays de chiottes" pour Trump privé de Nobel

Le président américain Donald Trump à Port Huron dans le Michigan aux États-Unis le 25 octobre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

La Norvège est un "pays de chiottes" et ses émigrants ne sont pas les bienvenus aux États-Unis, a déclaré dimanche Donald Trump, en reprochant une nouvelle fois au comité Nobel norvégien de ne pas lui avoir attribué le prix de la paix.

"Franchement, la Norvège craint. En fait la Norvège est devenue un pays de chiottes", a dit le président américain, lors d'un meeting électoral dans l'État du Michigan.

Il a employé une formule vulgaire rappelant celle par laquelle il avait désigné en 2018 Haïti ou certains pays d'Afrique, comme la Somalie, suscitant un tollé.

Le prix Nobel de la paix 2026 a été décerné à la Sud-Africaine Navi Pillay pour sa carrière de juriste qui l'a vue combattre les pires atrocités, au Rwanda ou au Proche-Orient.

Comme l'an dernier, Donald Trump, qui se targue de façon fantaisiste d'avoir mis fin à huit guerres, s'est indigné de n'avoir pas reçu la récompense prestigieuse. Il a parlé d'une "tache indélébile" sur la Norvège, ajoutant que le prix Nobel de la paix était "discrédité à jamais".

Les déclarations ont été accueillies avec flegme en Norvège, pays membre de l'Otan.

Le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, à Varsovie en Pologne le 13 octobre 2026 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

"Il sait très bien que le comité Nobel est indépendant" du pouvoir, a réagi le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, au micro de la radio publique NRK.

"Trump a un style qui lui est propre. En ce moment, il est de surcroît au beau milieu d'une campagne électorale qui ne va peut-être pas si bien pour son parti et il dit beaucoup de choses, mais nous mettons l'accent sur nos longues relations avec les États-Unis", a-t-il ajouté.

Dimanche, lors d'un meeting pourtant censé être focalisé sur les élections de mi-mandat et notamment le scrutin sénatorial du 3 novembre dans le Michigan, M. Trump a attribué de nouveau la récente agitation sociale en France à l'immigration.

Il a poursuivi en se disant prêt à accepter des migrants de certains pays mais pas de la Norvège, "car je n'ai pas eu le prix Nobel", s'est-il justifié.