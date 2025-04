La non-expulsion de Lucas Stassin lors du derby ne vous surprend pas

Ce derby du Rhône entre Sainté et l’OL aura laissé des plumes : jet de projectile sur l’arbitre de touche menant à une interruption du match, un potentiel retrait de point, un Tolisso sorti sur civière et… une intervention de Lucas Stassin qui fait débat ! Devait-il laisser ses partenaires à dix après son tacle très limite ? Le résultat du sondage publié sur sofoot.com est très nuancé mais une petite majorité se dégage : vous êtes 54% à penser que l’attaquant belge à bien fait de rester sur la pelouse.

Le problème, c’est la VAR ?

On ne peut que féliciter la communauté stéphanoise pour s’être mobilisée pour faire basculer les résultats du côté des Verts. Les lecteurs, eux, sont plus circonspects. Sielleestdedansc’estpareil reste modéré et dit « avoir plutôt tendance à soutenir la corps arbitral, en tant qu’acteur sur un terrain, et cette idée qu’ils ont aussi le droit de faire des erreurs. Mais là… Ces dernières semaines, on dirait que la VAR regarde un autre match. C’est inexcusable de se déjuger sur ce type d’action. »…

QT pour SOFOOT.com