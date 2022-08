La natation, le meilleur sport de l’été

Ouf, enfin ! Quel délice de plonger dans la mer, dans une piscine, un lac, une rivière par ces températures caniculaires. D'autant que la natation est reconnue pour être l'un des sports les plus complets et, fort heureusement, pas besoin d'être Michael Phelps (le célèbre champion américain aux 23 médailles d'or olympiques) pour en récolter les bienfaits. S'il est un sport accessible à tous, c'est bien celui-ci : de 12 mois (âge auquel on peut commencer à faire prendre des cours à son bambin) jusqu'à… 105 ans – puisque 2015 fut marqué par un record du monde, celui de Mieko Nagaoka devenant la première centenaire à terminer un 1500 mètres de nage libre. Une performance rendue possible par le fait que la natation n'a aucun impact négatif sur le corps.

Nager permet de bouger sans forcer sur les articulations et sans les contraindre, par conséquent, envolées les douleurs au dos, aux genoux, aux épaules, au cou. Au contraire, évoluer dans l'eau permet de faire travailler la souplesse de ses articulations tout en les renforçant. Excellent si l'on souffre d'arthrose ! Nager permet de solliciter l'ensemble des muscles, les mouvements étant faciles à pratiquer car le corps flotte à 80 % dans l'eau, et la résistance effectuée par celle-ci fait travailler le muscle en profondeur. Notamment la sangle abdominale. Et une sangle abdominale renforcée permet d'améliorer sa posture de manière générale. Autre bon point côté

