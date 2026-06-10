La Nasa sélectionne des astronautes américains et un Italien pour la mission Artemis, qui fera appel aux vaisseaux lunaires de SpaceX et Blue Origin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Trois Américains et un Italien participeront à la prochaine mission Artemis

* Artemis III testera l'amarrage de vaisseaux spatiaux en orbite terrestre

* Premier test pour le Starship de SpaceX et le Blue Moon de Blue Origin

(Ajout d'informations générales et de détails sur les astronautes au paragraphe 4, commentaire de l'Agence spatiale italienne dans le dernier paragraphe) par Joey Roulette

La Nasa a désigné mardi trois astronautes américains et un astronaute italien pour former l'équipage de sa prochaine mission Artemis, une démonstration d'amarrage de vaisseaux spatiaux en orbite terrestre prévue l'année prochaine, qui testera pour la première fois dans l'espace les modules lunaires de SpaceX d'Elon Musk et de Blue Origin de Jeff Bezos.

Lors d'une cérémonie à Houston, l'administrateur de la Nasa, Jared Isaacman, a désigné les astronautes américains Andre Douglas, Frank Rubio et Randy Bresnik, ainsi que l'astronaute italien Luca Parmitano de l'Agence spatiale européenne, pour former l'équipage d'Artemis III. Le lancement est prévu pour la fin de l'année prochaine, mais aucune date précise n'a encore été annoncée.

« Artemis III est une campagne de lancements multiples incroyablement passionnante, complexe et hautement coordonnée », a déclaré Jeremy Parsons, responsable du programme Artemis à la Nasa, lors de l’événement à Houston. « Elle se déroulera sur une courte période avec trois des fusées les plus puissantes au monde. »

Randy Bresnik, 58 ans, ancien pilote d’essai et vétéran de trois vols spatiaux, a été nommé commandant de mission. L’équipage comprend également , un détenteur d’un record spatial, qui effectuera son premier voyage dans l’espace et sera le premier ressortissant européen à participer à une mission Artemis.

La mission consistera en une manœuvre délicate en orbite terrestre basse impliquant plusieurs engins spatiaux participant au programme Artemis de la Nasa, le projet phare des États-Unis visant à renvoyer des hommes sur la Lune pour une présence à long terme. Le programme fait face à la pression concurrentielle de la Chine , qui vise son propre alunissage habité en 2030.

Bien que la mission Artemis III, d'une durée de deux semaines, ne s'approche pas de la Lune, elle est considérée comme un premier test crucial pour les deux principaux modules d'alunissage que la Nasa utilisera lors des missions Artemis suivantes afin de poser des astronautes sur la surface lunaire.

Le Starship de SpaceX et le Blue Moon de Blue Origin s'arrimeront à tour de rôle à Orion, la capsule d'astronautes de la Nasa qui décolle de la Terre à bord du Space Launch System de la Nasa. Les trois engins spatiaux testeront leurs mécanismes d'arrimage et resteront en orbite basse autour de la Terre avant de revenir sur Terre.

Trois astronautes américains et un astronaute canadien ont effectué un vol autour de la Lune et sont revenus en avril dans le cadre de la mission Artemis II de la Nasa, qui faisait suite à Artemis I en 2022, un vol similaire mais sans équipage. Deuxième voyage habité du programme Artemis de la Nasa, Artemis III est la dernière mission prévue avant que l'agence spatiale ne tente de poser des astronautes sur la surface lunaire en 2028.

Le premier à être mis en orbite dans la séquence de la mission Artemis III sera Blue Moon, suivi du lancement d’Orion transportant les astronautes, a déclaré M. Parsons. Les deux vaisseaux spatiaux s’arrimeront pendant environ deux jours pendant que les astronautes effectueront des tests et des démonstrations technologiques à bord de Blue Moon.

Blue Moon se désarrimera d'Orion pour laisser la place à Starship, qui tentera alors de s'arrimer pendant une journée avant de revenir sur Terre.

RETARDS DES VÉHICULES SPATIAUX

SpaceX et Blue Origin ont connu des années de retards dans le développement de leurs modules d'atterrissage. L'année dernière, les entreprises ont proposé à la Nasa des plans de développement accélérés qui ont entraîné une réorganisation de l' du programme Artemis de l'agence, donnant naissance à la mission d'amarrage Artemis III.

La mission de 2027 nécessiterait que le Starship de SpaceX et une version prototype du Blue Moon de Blue Origin soient prêts à être lancés presque simultanément. Le mois dernier, SpaceX a procédé à un lancement d'essai d'une nouvelle version de sa fusée Starship, dotée d'améliorations pour les missions lunaires.

La fusée New Glenn de Blue Origin a explosé le mois dernier sur sa rampe de lancement en Floride, alors qu’elle se préparait à lancer un lot de satellites Amazon. L’explosion a détruit une grande partie de la seule rampe de lancement de l’entreprise et immobilisé pendant au moins plusieurs mois la fusée que Blue Origin prévoit d’utiliser pour lancer son atterrisseur Blue Moon, actuellement en phase de tests au sol à Houston et en Floride.

John Couluris, responsable des missions lunaires chez Blue Origin, a déclaré mardi lors de l'événement que l'entreprise avait réalisé des progrès « excellents » dans son enquête sur les causes de l'explosion. Le directeur général de l'entreprise prévoit que New Glenn sera de retour sur la rampe de lancement d'ici la fin de l'année.

« Nous sommes convaincus que New Glenn sera prêt pour Artemis III », a déclaré M. Parsons de la Nasa mardi.

UNE CHANCE POUR L'ITALIE

La participation de Parmitano, 49 ans, à la mission Artemis marque une victoire pour l’Italie à un moment politiquement sensible pour les partenaires internationaux les plus proches de la Nasa.

Dans le cadre de la refonte du programme Artemis cette année, Isaacman a annulé les plans relatifs à une station spatiale en orbite lunaire baptisée Gateway, tenant compte des plans de développement accéléré des modules d'atterrissage de SpaceX et Blue Origin et mettant davantage l'accent sur la construction d'une base lunaire en surface.

Cette décision a pris au dépourvu les alliés de la Nasa qui avaient passé des années à construire des éléments clés de Gateway, notamment l’Agence spatiale européenne, le Canada et le Japon. Peu après, la Nasa a signé un accord avec l’Italie pour qu’elle l’aide à construire la base lunaire.

Parmitano a rejoint le corps des astronautes de l'ESA en 2009 et a effectué deux vols spatiaux. Il est le premier astronaute de l'ESA à participer à une mission Artemis et le deuxième membre non américain après Jeremy Hansen, de l'Agence spatiale canadienne, qui a volé sur Artemis II.

Le président de l'Agence spatiale italienne, Teodoro Valente, a déclaré dans un communiqué que la sélection de Parmitano comme pilote pour Artemis III « confirme et renforce le rôle et les capacités du système spatial européen et italien dans l'exploration humaine de l'univers ».