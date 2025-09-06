 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Mostra rend son verdict à l'issue d'une édition très politique
information fournie par AFP 06/09/2025 à 04:07

La réalisatrice de "The Voice of Hind Rajab", Kaouther Ben Hania, le 3 septembre 2025 à la Mostra de Venise ( AFP / Tiziana FABI )

Au terme d'une édition à la fois glamour et très politique, la 82e Mostra de Venise décerne samedi son Lion d'or, qui pourrait aller au film-événement "The Voice of Hind Rajab" sur Gaza.

Ovationné pendant 23 minutes, ce long-métrage, qui a bouleversé les festivaliers, fait figure de favori pour succéder à "La chambre d'à côté" de Pedro Almodovar.

Mais nul ne sait ce que va décider le jury présidé par le réalisateur américain Alexander Payne, ni comment il va départager les 21 films en compétition.

La réalisatrice de "The Voice of Hind Rajab", Kaouther Ben Hania, s'est appuyée sur les véritables enregistrements des appels au secours de la fillette de cinq ans qui avaient suscité une vive émotion au moment de leur révélation.

Hind Rajab a été retrouvée morte à l'intérieur d'une voiture criblée de balles dans la ville de Gaza, plusieurs jours après avoir passé des heures au téléphone, le 29 janvier 2024, avec le Croissant-Rouge palestinien.

Le véhicule dans lequel elle voyageait avec six membres de sa famille avait été visé par des soldats israéliens.

Avant même d'être projeté, le film était annoncé comme susceptible d'avoir "un fort impact sur le public", selon le directeur de la Mostra, Alberto Barbera.

Malgré une programmation faisant la part belle aux stars sur le tapis rouge, la guerre dans la bande de Gaza s'est largement imposée au cours de cette Mostra.

- MMA et shakers -

La 82e édition s'est ouverte sur l'appel d'un collectif fondé par dix cinéastes italiens, Venice4Palestine, à condamner la guerre déclenchée après l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

L'objectif "était de mettre Gaza et la Palestine au centre de l'attention", selon Fabiomassimo Lozzi, l'un des fondateurs du collectif, interrogé par l'AFP.

Ont suivi un défilé de plusieurs milliers de manifestants il y a une semaine dans les rues du Lido et le soutien d'artistes portant pin's et pancartes sur le tapis rouge ou devant les journalistes.

L'acteur Jude Law sur le tapis rouge de la Mostra pour "Le Mage du Kremlin", le 31 août 2025 à Venise ( AFP / Tiziana FABI )

Un autre film, "Le mage du Kremlin" avec Jude Law dans la peau de Vladimir Poutine, a fait écho à l'actualité géopolitique.

Le festival a aussi proposé des films prenant le pouls de l'époque ("Bugonia" de Yorgos Lanthimos, sur le complotisme) ou de genre ("Frankenstein" de Guillermo del Toro).

Les stars, en particulier américaines, ont répondu à l'appel. Souvent considérée comme une rampe de lancement pour les Oscars, la Mostra offre en effet une large place au cinéma hollywoodien et aux plateformes de streaming, contrairement à son concurrent cannois.

C'est un habitué, George Clooney, qui a ouvert le bal, suivi par Emma Stone ou Julia Roberts, dont c'était la première Mostra.

Mais ce sont des outsiders qui ont le plus retenu l'attention comme Dwayne Johnson alias The Rock, qui a fait chavirer le public en combattant de MMA en proie à ses démons dans "The Smashing Machine".

L'acteur américain Dwayne Johnson sur le tapis rouge de la Mostra pour "The Smashing Machine", le 1er septembre 2025 à Venise ( AFP / Tiziana FABI )

Son interprétation pourrait être saluée par le jury, tout comme celle d'Amanda Seyfried en leader du mouvement religieux des shakers au 18e siècle dans "Le Testament d'Ann Lee" ou celle du Français Benjamin Voisin dans "L'Etranger", adapté d'Albert Camus.

L'Asie a également été à l'honneur, du Sud-Coréen Park Chan-wook qui, pour son retour après 20 ans d'absence à Venise a séduit avec "No Other Choice", à la star taïwanaise Shu Qi dont c'étaient les débuts en tant que réalisatrice avec "Girl".

Après le palmarès, le festival doit refermer ses portes avec la superproduction française "Chien 51", un thriller dans un Paris futuriste et anxiogène, où le maintien de l'ordre a été sous-traité à l'intelligence artificielle.

