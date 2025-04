information fournie par So Foot • 21/04/2025 à 23:02

La mise au vert de l’OM : bonne ou mauvaise chose ?

Alors que l’OM se prépare à une longue mise au vert du côté de Rome pour cette fin de saison en Ligue 1, se pose la question de l’importance de ces drôles de retraites sportives.

On l’appelle mise au vert ou ritiro en Italie. Deux termes à la même signification, que Roberto De Zerbi a utilisé comme credo tout au long de ce week-end. Et pour cause. À quatre matchs de la fin de saison en Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a en effet décidé de mettre tout son groupe à l’écart, du côté de Rome, pendant près de trois semaines. Une habitude chez de nombreux techniciens italiens (Massimiliano Allegri notamment). Cela pour préparer au mieux le sprint vers une potentielle qualification en Ligue des champions. Alors, bonne ou mauvaise idée ? Mais surtout, qu’en pensent les joueurs ?

🔹Le groupe va se rendre à Rome pour une mise au vert de plusieurs semaines. Roberto De Zerbi souhaite qu’elle dure jusqu’à la dernière journée de championnat. Il s’agit aussi d’une volonté de travailler loin du climat de la Commanderie, jugé parfois malsain.…

Propos de David Terrier recueillis par AB.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com